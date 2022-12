Belastung «Helfen Sie uns, Ihnen zu helfen»: Das Basler Universitätsspital ist überlastet Weil sich Patientinnen und Patienten in der Notfallstation stauen, verschiebt das Universitätsspital Basel die nicht dringlichen Fälle. Derweil wird die Bevölkerung daran erinnert, den Notfall wirklich nur im Notfall aufzusuchen.

Das Universitätsspital Basel ächzt unter der Patientenlast. Symbolbild: Georgios Kefalas/Keystone

Im Basler Universitätsspital (USB) stauen sich die Notfälle. Das gesamte Spital verzeichne derzeit ein sehr hohes Patientenaufkommen, teilt das USB mit. «Auf dem Notfall werden die vorhandenen Kapazitäten zur Aufnahme von stationären Patientinnen und Patienten zeitweise um das Doppelte überschritten.»

Für die hohe Auslastung gäbe es verschiedene Gründe, sagt Mediensprecher Nicolas Drechsler auf Anfrage: «Wir haben Hochsaison für Infektionskrankheiten und Stürze.» Eis und Schnee sind für die Stürze verantwortlich. Ausserdem habe das USB derzeit drei Isolationsstationen aufgrund von Infektionskrankheiten. Es gibt eine Corona- eine Grippe- und eine RSV-Station.

Die ganze Region ist ausgelastet

Diese Isolationsstationen seien ressourcenintensiv. Sie brauchen viel Platz und Personal, sagt Drechsler. Das führe dazu, dass es schwierig wird, Patientinnen und Patienten aus dem Notfall auf eine andere Station im Haus zu verlegen. Es gibt Stau. Nicolas Drechsler: «Uns fehlen freie Betten und Personal.»

Auch die meisten anderen Notfallstationen in der Region seien überlastet. Das Universitätsspital habe daher bereits begonnen, nicht dringliche Eingriffe zu verschieben und die Anzahl der planbaren Eingriffe deutlich zu reduzieren. In dieser Jahreszeit laufe der Notfall immer unter Hochbetrieb, so Drechsler. «Die Situation ist aber um einiges heftiger als in den letzten Jahren.»

«Helfen Sie uns, Ihnen zu helfen»

Das Universitätsspital bittet Patientinnen und Patienten bei einem Notfall zu prüfen, ob allenfalls auch ein Hausarzt, ein Ärztezentrum oder eine Apotheke weiterhelfen kann. «Helfen Sie uns, Ihnen zu helfen», lautet der Appell an die Bevölkerung. «Entscheidend sei, ob eine Person die Infrastruktur des USB benötigt», erklärt Drechsler.

Das USB sei zwingend auf die Hilfe der Leute angewiesen. «Wir können es nicht beeinflussen», sagt Drechsler. Die Kapazitäten des USB sind begrenzt. Das Wetter spielt dem Spital nicht in die Karten. Der erneute Schneefall könnte wieder vermehrt zu Stürzen und Unfällen führen. Auch die Infektionskrankheiten gehen nicht umgehend zurück.

Das Universitätsspital halte weiterhin die Behandlungsstandards aufrecht und werde keine Notfallpatientinnen und Notfallpatienten abweisen. Jedoch könnten sich die Wartezeiten bei minderschweren Krankheitsbildern stark verlängern, weil sich die Reihenfolge der Behandlung nach der Dringlichkeit und Schwere der Symptome richte. Das eigentliche Ziel sei, dass man nach vier Stunden den Notfall wieder verlassen kann, sagt Drechsler. «Davon sind wir momentan weit entfernt.»