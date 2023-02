Benefiz-Abend Beim Singen Gutes tun: «Bänggler» generieren Geld für krebskranke Kinder Ein neu gegründeter Verein führt die Tradition einer Spendengala mit Schnitzelbänken weiter. Die Bänggler laufen zu Hochform auf, das Publikum freuts – und die Kasse der Stiftung für krebskranke Kinder wird gefüllt.

Der Singvogel ist Stammgast am Schnitzelbank Benefiz-Abend und spricht der Veranstaltung einen «Sympathiebonus» zu. Juri Junkov

Den Abschluss des Schnitzelbank Benefiz-Abends vom 22. Februar machte die Brunzguttere. Ein Bank, der sich langsam aber sicher in der Crème de la Crème der Basler Schnitzelbank-Szene festsetzt. Die Verse sind fein gedrechselt oder passend gebrünzelt. Themenlinie ist dieses Jahr das Geschlecht – oder neudeutsch gender –, allerdings nicht mit einfachen Sternchen-Witzen, sondern viel subtiler und mit einer fulminanten Wende, die es so im Schnitzelbankvortrag noch nicht gab.

Das Publikum hat sich blendend amüsiert. Auch die anderen Top-Bänke – es ist kein einziger Bank abgefallen – sangen mit vollem Herzblut. Der Grund für den Gang in den Keller der Clique Alti Stainlemer ist dagegen sehr ernst. Der neu gegründete Verein «Schnitzelbank Benefiz-Abend» will mit dem Anlass eine Stiftung unterstützen, dieses Jahr die Stiftung für krebskranke Kinder Regio Basiliensis.

Eine Bühne für Stiftungen bieten

«Wir möchten eine Bühne bieten», erklärt Aline Neuenschwander. Die Vereinspräsidentin hat zusammen mit ihrem Vorstand die bisherigen Strukturen aus dem Dornröschenschlaf geholt. Vor Corona sangen die Bänggler noch für Verseni, ein Kinderheim in Rumänien, das unterstützt wurde. Beim Neustart sollen jetzt gezielt regionale Stiftungen berücksichtigt werden.

Paul Castle hat es als gebürtiger Engländer gewagt, seine Grussbotschaft in Versform vorzutragen, was dem Vizepräsidenten des Stiftungsrates zur Freude des Publikums gelang. Er benannte vier Löcher, die der Verein stopfen möchte: So müsse man Eltern finanziell unterstützen, damit sie beispielsweise in der Nähe des kranken Kindes übernachten können.

Dazu komme das mentale Tief, in dem sich Eltern mit krebskranken Kindern befänden. So finanziert die Stiftung eine Psychologin, welche die Eltern unterstützt. Drittens müsse man, fügte Castle an, auch an morgen denken. Deshalb unterstütze man auch die Forschung. Am Ende würden sich zwar alle über Erfolge freuen. Doch auch nach dem Krebs müsse man Patienten betreuen.

Für Bänggler eine tolle Arbeit

Stammgast am Benefiz-Abend ist auch der Singvogel: «Ich bin aus einer Freundschaft dazugestossen», berichtet der beliebteste Fasnachtsvogel beim Richten seines Federkleides für den Auftritt. «Solche Veranstaltungen haben einen gewissen Sympathiebonus. Es ist eine tolle Arbeit.»

Schnitzelbank Benefiz-Abend 2023. Juri Junkov

Dass die Bänggler eine Riesenfreude empfinden, für ein spendierfreudiges Publikum zu singen, wird mehrmals deutlich. So hat die Dreydaagsfliege eine Pointe, in der Schnitzelbankkollege Heiri vorkommt. Der liess es sich nicht nehmen, in diesem Moment zur Türe herein zu kommen und zu winken.

Der Benifiz-Abend-Verein wird nach diesem Anlass bis zu 7000 Franken an die Stiftung für krebskranke Kinder überweisen. In Anbetracht der jährlich benötigten Summe von rund einer Million Franken mag die Spende klein erscheinen.

Doch der Schirmherr des Projektes, der emeritierte Medizinprofessor Volker Dittmann, lässt das nicht gelten: «Wir freuen uns über jeden Anlass.» Corona habe solche Spendenanlässe erschwert, trotzdem benötige die Stiftung Geld, um zu helfen. Den Schnitzelbank Benefiz-Abend gibt es wieder am Valentinstag 2024.