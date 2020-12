Bereits die zweite Absage in Folge: Basler Fasnacht fällt auch 2021 aus

Während sich die Meisten in der Adventszeit auf Weihnachten freuen, zählen die Fasnächtlerinnen und Fasnächlter die Tage bis zum Morgenstreich. Sie gehen an Vorfasnachtsveranstaltungen, üben ihre Märsche und stellen ihre Kostüme fertig. In diesem Jahr ist aber alles anders. Die meisten Baslerinnen und Basler dürften die kommende Fasnacht bereits seit Wochen oder gar Monaten abgeschrieben haben. Nicht zuletzt, weil der Grossteil der Fasnachten im Land abgesagt wurde.

Am Donnerstag wurde nun offiziell, was bereits viele antizipiert haben. In einer gemeinsamen Mitteilung teilten der Kanton und das Basler Fasnachts-Comité mit, dass alle vom Comité normalerweise organisierten Veranstaltungen nicht stattfinden können. Auch dass Musizieren und Gässle in den Quartieren ist in der aktuellen Lage unmöglich. Die geplante Quartierfasnacht wird es also 2021 ebenfall nicht geben. Zu gross sei das Risiko, zu streng die Massnahmen.

In Basel halten die Verantwortlichen des Fasnachts-Comités aber noch immer an der Idee fest, wenigsten einen Funkten Fasnacht in die Stadt zu bringen. Denn im Unterschied zur Absage der Fasnacht 2020 handle es sich dabei um kein generelles Fasnachtsverbot. 50'000 Franken erhielt das Comité für das Vorhaben sogar von den Behörden. Monatelang wurden an verschiedenen runden Tischen sämtliche Möglichkeiten diskutiert, auch die Anliegen der Aktiven wurden einbezogen.

Etwas Fasnacht soll es dennoch geben

Die jüngste Idee: ein «Fasnachts-Spaziergang» durch die Innenstadt. Dieser wird laut Comité-Obfrau Pia Inderbitzin zusammen mit den Jungen Garden auf die Beine gestellt. Während den Schulferien im Februar soll an prominenten Orten in der Stadt an die Fasnacht erinnert werden. Angedacht seien beispielsweise ein Laternen-Monolith auf dem Münsterplatz oder eine Altstadt-Gasse, die mit Stecken-Laternen beleuchtet wird.