Für den Basler Gewerbeverband ist es ein «Affront gegenüber der Berufsbildung und gegenüber allen, die sich tagtäglich mit Herzblut dafür einsetzen». Die Enttäuschung ist gross: Die Berufsweltmeisterschaften World Skills sollen im Jahr 2021 doch nicht in Basel stattfinden. Trägerstiftung, Bund und Stadtkanton verzichten auf eine Kandidatur. Grund: Die Austragung wird dem Bund schlicht zu teuer.

Der Gewerbeverband kann das nicht verstehen: «Bundesrat Johann Schneider-Ammann macht in der ganzen Welt Werbung für unser duales Bildungssystem als Hauptgrund für unsere rekordtiefe Jugendarbeitslosigkeit – zu Recht», schreibt der Verband in einer Mitteilung. In den kommenden Tagen wird der Wirtschaftsminister etwa auf Werbetour in den USA unterwegs sein. «Wenn es aber darum geht, diesem Bekenntnis im Inland Taten folgen zu lassen, drückt sich der Bundesrat. Das ist ein Armutszeugnis und sehr bedauerlich.»

Aufgrund früherer Austragungen hatte das Schweizer Bewerbungskomitee ein Ausgabenbudget von 80 Millionen Franken errechnet. Davon hätte die öffentliche Hand rund die Hälfte tragen sollen; auf Basel-Stadt wären 10 Millionen und auf den Bund 30 Millionen entfallen. Das sei mehr als man ursprünglich erwartet hatte und vor allem mehr als angesichts leerer Bundeskassen derzeit realistisch sei, teilte das Komitee gestern Mittwoch mit. Auch sei so der Nutzen zu klein für das duale Schweizer Berufsbildungssystem sowie die regionale und nationale Wirtschaft.

«Absolut unverständlich»

«Wir bedauern den Entscheid wahnsinnig», sagt auch Ulrich Maier. Der Basler Leiter Mittelschulen und Berufsbildung ist überzeugt, dass der Kanton und die Berufsbildung von dem Anlass enorm profitiert hätten. «Aber wenn der Bund sagt, dass er seinen Kostenanteil nicht tragen kann, müssen wir verzichten», sagt er. Der Entscheid des Bundes sei bedauerlich, aber nachvollziehbar.

Der Gewerbeverband ist da weniger gnädig: Die Schweiz und Basel als Austragungsort hätten die einmalige Chance gehabt, sich mit diesem Grossanlass als Heimat der Berufsbildung zu präsentieren und das Ansehen der dualen Bildung auch im Inland zu steigern. «Das Nein des Bundesrats ist absolut unverständlich.» Unschön sei gerade auch die Kurzfristigkeit der Absage. Damit werde eine tolle Ausgangslage zunichtegemacht und allen beteiligten Partnern würde vor den Kopf gestossen.

Die Basler Regierung hatte dem Grossen Rat im Januar 450 000 Franken beantragt für die Ausarbeitung eines Bewerbungsdossiers. Das Parlament hat aber noch nicht über den Antrag befunden. Zu den Wettkämpfen in mehr als 50 Berufen werden rund 200 000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Bei den letzten World Skills 2015 in Brasilien hat die aus 40 Berufsleuten bestehende Schweizer Delegation den vierten Rang belegt. Nächster Veranstaltungsort ist Abu Dhabi; in der Schweiz war der Anlass 2003, damals in St. Gallen.

Die Stiftung SwissSkills will nun die vorhandenen Mittel gezielter für die Stärkung der inländischen Berufswettbewerbe sowie für die bessere Vorbereitung der Schweizer Teilnehmenden an den World Skills einsetzen. 2018 sollen in Bern zum zweiten Mal die Schweizer Berufsmeisterschaften zentral stattfinden.