Beschaffung Mehr Intimsphäre und bessere Schulung: Basler Polizei will für über 4 Millionen Franken aufrüsten Die Basler Kantonspolizei will ein Virtual-Reality-System für Ausbildungszwecke und vier Ganzkörperscanner für Durchsuchungen kaufen. Deshalb beantragt die Regierung dem Grossen Rat Ausgaben für VR-Brillen, Waffen und Scanner.

Auch die Zürcher Polizei setzt bereits auf das Virtual-Reality-System, nun soll auch die Kapo Basel folgen. Bild: bz-Archiv

Bei der Kantonspolizei Basel-Stadt wird es futuristisch. Zumindest lassen dies die zwei neusten Beschaffungsanträge vermuten. Virtual-Reality-Brillen, leuchtende Waffen sowie Ganzkörperscanner sind die Zukunft, zumindest wenn es nach der Kapo geht.

All diese Gadgets sind Teil einer Ausbildungsoffensive. Insgesamt will die Kantonspolizei 4,1 Millionen Franken in neue Geräte investieren. Der Regierungsrat beantragt beim Grossen Rat die entsprechenden Gelder. Das geht aus einer Medienmitteilung der Regierung vom Dienstag hervor.

VR-System für praxisnähere Ausbildung

Wenn die Basler Polizistinnen und Polizisten heute für komplexe Szenarien in den eigenen Räumlichkeiten geschult werden, ist der Platz begrenzt. Deshalb wird für solche Ausbildungsgänge gerne auf ausserkantonale Trainingsgelände ausgewichen. Doch das soll sich in Zukunft ändern.

Denn die Kapo will ein Virtual-Reality-System kaufen, damit künftig solche Weiterbildungen in den eigenen Räumlichkeiten durchgeführt werden können. Kostenpunkt: 2,6 Millionen Franken. «Die Kantonspolizei profitiert von einer intensiveren und praxisnäheren Ausbildung für ihre Mitarbeitenden», schreibt die Regierung.

Die Investition werde nicht nur das Ausbildungsniveau erhöhen, sondern auch die Arbeitgeberattraktivität. Bereits heute setzen einige Kantonspolizeien der Schweiz auf die virtuelle Realität. Denn die Beschaffung ist Teil eines schweizweiten Projekts der öffentlich-rechtlichen Körperschaft Polizeitechnik und -informatik Schweiz (PTI).

Ganzkörperscanner wie am Flughafen

Doch nicht nur mit einem Virtual-Reality-System will die Kantonspolizei aufrüsten, sondern auch mit Ganzkörperscannern, wie man diese etwa von der Sicherheitskontrolle am Flughafen kennt. So beantragt der Regierungsrat vom Grossen Rat 1,5 Millionen Franken für vier solcher Geräte. «Mit Ganzkörperscannern können Kleider- und Effektendurchsichten unter deutlich besserer Wahrung der Intimsphäre erfolgen», begründet die Regierung ihren Antrag.

Denn bis anhin seien Untersuchungen unangenehm gewesen, sowohl für die durchsuchte, als auch für die ausführende Person. Damit soll nun Schluss sein – zumindest bei den Polizeiwachen Clara, Kannenfeld sowie beim Waaghof. Offenbar können die Scanner einiges leisten. So sollen sie in der Lage sein, metallische, nichtmetallische und organische Gegenstände in der Kleidung und am Körper zu erkennen. Ein Gesundheitsrisiko für den Menschen stellen die Apparate laut Regierungsrat nicht dar.

Bis das VR-System und die vier Ganzkörperscanner eingeführt werden können, muss sich die Kantonspolizei auf den positiven Entscheid des Grossen Rats gedulden.