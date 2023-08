Beschaffungswesen Basel-Stadt verschärft Regelung: Auch kleine Firmen müssen Lohngleichheit gewährleisten Ab November gilt im Beschaffungswesen im Stadtkanton eine neue Bestimmung. Ab dann müssen auch Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitenden nachweisen, dass die Lohngleichheit zwischen den Geschlechtern gewährleistet ist.

Neu müssen auch kleinere KMU bei Submissionen im Stadtkanton aufzeigen, dass beim Lohn keine Geschlechter-Diskriminierung besteht. Bild: Klaus Vedfelt/Digital Vision

Grosse Unternehmen, die sich für öffentlich ausgeschriebene Aufträge des Kantons Basel-Stadt bewerben, müssen nachweisen, dass Frauen und Männer für vergleichbare Tätigkeiten und bei ähnlicher Qualifikation und Erfahrung gleich viel verdienen. Jetzt weitet der Kanton diese Bestimmung auch auf kleinere Betriebe aus: Sie gilt jetzt auch für Unternehmen ab 10 Beschäftigten. Zuvor lag die Grenze bei 50 Mitarbeitenden.

Wie das Basler Präsidialdepartement am Donnerstag mitteilt, tritt die neue Regelung ab dem 1. November 2023 in Kraft. In der Mitteilung heisst es: «Was sich bereits seit zwei Jahren für Unternehmen im Kanton Basel-Stadt mit über fünfzig Mitarbeitenden bewährt hat, gilt nun auch für die kleineren.» Den Nachweis der Lohngleichheit müssen Unternehmen ab 50 Mitarbeitenden bereits seit 2021 erbringen. Nach der zweijährigen Einführungsphase müssen nun auch kleinere KMU bei einer Offerte eine Selbstdeklaration und einen Nachweis einreichen.

Kanton kündigt Stichproben an

Ziel der Massnahme sei es, schreibt das Präsidialdepartement, dass Aufträge im öffentlichen Beschaffungswesen nur an Anbieter vergeben werden, welche die gesetzlichen Bestimmungen zur Lohngleichheit einhalten. So sei gewährleistet, dass öffentliche Gelder nur an Unternehmen gehen, die Frauen und Männern den gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit zahlen.

Um sicher zu gehen, dass die Regelung eingehalten wird, kündigt der Kanton Stichkontrollen in Betrieben an, die einen Auftrag erhalten haben. Für die Überprüfung der Lohngleichheit müssen die betroffenen Betriebe ein Standard-Analyse-Tool verwenden, das vom Eidgenössischen Büro für Gleichstellung von Frau und Mann zur Verfügung gestellt wird. Anbieter haben im Rahmen des Submissionsverfahrens die Selbstdeklaration inklusive Nachweis zur Lohngleichheit im Unternehmen zusammen mit der Offerte einzureichen.

Der Kanton Basel-Stadt gehört gemäss der Mitteilung zu den ersten Kantonen, die auch im öffentlichen Beschaffungswesen Massnahmen ergriffen hätten, um den Grundsatz «Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit» auch tatsächlich umzusetzen.