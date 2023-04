Beschwerden E-Banking-Panne bei der Basler Kantonalbank: Die Reklamationen von genervten Kunden reissen nicht ab Die Umstellung der BKB auf eine neue E-Banking-Plattform ist zwar bereits zehn Tage her. Dennoch können diverse Kunden online immer noch nicht auf ihr Konto zugreifen – das sorgt für Unmut.

Die Reklamationen betreffend der neuen E-Banking-App reissen nicht ab Bild: Roland Schmid

Ein paar Tage hätte der Basler Arzt auf den Zugang zu seinen Finanzen verzichten können. Aber diese Zeitspanne sei nun eindeutig überschritten, bemängelt der BKB-Kunde in einem Schreiben an Chef Basil Heeb. Dieses liegt der bz vor. Darin prangert der langjährige Privat- und Geschäftskunde, der seit zehn Tagen nicht mehr auf sein Konto zugreifen kann, die Dauer der Störung an. «Man erhält tagelang keine Unterstützung.» Er hoffe täglich, dass das E-Banking wieder funktioniere.

Für den Betroffenen seien die Folgen des Ausfalls verheerend. Als Inhaber eines KMU sei er auf einen funktionierenden Zahlungsverkehr angewiesen, sagt der Betroffene der bz. «Damals hat man mir gesagt, das liege an meinem alten Handy», sagt er. Auch dieses Mal habe er die App – auch mit Hilfe des IT-Teams – mehrmals deinstalliert. Nichts habe geholfen. Die BKB-Mitarbeitenden wirkten überfordert.

Er hätte sich zudem in erster Linie eine transparentere Kommunikation des Finanzinstituts gewünscht. Es sei weder klar, wie lange die Störung noch andauern werde, noch was konkret das Problem sei.

Probleme liegen beim Zugriff zum E-Banking und nicht am System selbst

Eine Anfrage bei der BKB zeigt: Die technischen Schwierigkeiten beziehen sich auf den Zugriff zum E-Banking und nicht auf den Ablauf und das Funktionieren des Systems. «Bei einigen Kundinnen und Kunden führte ein Log-out dazu, dass eine erneute Registrierung notwendig ist», sagt eine Sprecherin der BKB. Die Bank arbeite daran, der betroffenen Kundschaft den Zugang zum E-Banking so schnell wie möglich wieder herzustellen.

Zur kritisierten Dauer der Störung meinen die Verantwortlichen: Die BKB sei sich bewusst, dass es für die Kunden eine Unannehmlichkeit bedeute, nicht auf ihr E-Banking zugreifen zu können. «Wir entschuldigen uns dafür.» Die Zugriffschwierigkeiten hätten «weitestgehend gelöst werden» können. Zur Frage, wie viele Kunden von der IT-Panne betroffen seien, hält sich die BKB weiterhin bedeckt. Die Bank betont lediglich, dass sich Betroffene ans Callcenter wenden sollen.

90 Minuten in der Warteschleife

«Ich habe eineinhalb Stunden in der Warteschlange der BKB-Hotline gewartet», sagt ein Kunde, der seinen E-Banking-Zugang mittlerweile zwar auf dem Laptop, nicht aber auf dem Handy installieren konnte. Die Hotline ist ebenso gefordert wie einige der BKB-Filialen. Ein Augenschein in der Geschäftsstelle am Burgfelderplatz zeigt, dass sich auch am Dienstagmorgen die Mitarbeitenden den Fragen etlicher Kunden stellen mussten.

Der betroffene Arzt wird noch am selben Tag seiner Reklamation von einer Mitarbeiterin des IT-Teams kontaktiert. Das erste Gespräch brachte keine Lösung, beim zweiten Anlauf klappte es. Allerdings dauerte die ganze Angelegenheit nochmals eineinhalb Stunden. «Ich habe wieder Zugriff», teilt er uns erleichtert zum Ende des Tages mit. Dennoch wirke das Vorgehen der BKB alles in allem dilettantisch.