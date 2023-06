Liegenschaft an Sierenzerstrasse 12 nach Besetzung bereits wieder geräumt

Ein Kollektiv von Besetzern und Besetzerinnen schreiben in einem am Donnerstag eingetroffenen Communiqué, dass sie die Liegenschaft im Iselin-Quartier besetzt haben. Die Polizei schrieb, dass das Gebäude am Nachmittag geräumt wurde.