Besichtigung Die Bauarbeiten an der Margarethenbrücke sind im Gange – die SBB bieten nun Einblick Vor über drei Monaten wurde die Margarethenbrücke aus Sicherheitsgründen gesperrt. Am vergangenen Montag starteten die SBB die Bauarbeiten und gewähren nun Einsicht in das bauliche Vorgehen.

7 Bilder 7 Bilder Bei der Margarethenbrücke wird aktuell gebaut. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Von aussen sieht man fast nichts von einer Beschädigung, zumindest nicht mit einem ungeübten Auge. An der Brücke sind einige Risse ersichtlich, die seit der visuellen Inspektion umkreist und angeschrieben sind. Ganz so harmlos ist es aber nicht: Ende Mai dieses Jahres musste die Margarethenbrücke aus Sicherheitsgründen für – einige Wochen später auch für den Tramverkehr.

Im Rahmen einer Messung wurde festgestellt, dass die Tragsicherheit der Brücke nicht mehr gewährleistet ist. Dazu haben die Schweizer Bundesbahnen (SBB) am vergangenen Montag die Bauarbeiten der Stützmassnahmen gestartet. Geplant sind sechs Stahlstützenreihen, die über die gesamte Brücke aber vor allem in deren Mitte platziert werden.

Stefan Wassmer. Bild: niz

Am Mittwochmorgen ist eine Handvoll Bauarbeiter unter der Margarethenbrücke am Werk. Auch Stefan Wassmer, Verantwortlicher der Unterstützungsarbeiten, ist vor Ort. Die SBB, welche die öffentlichen Geschehnisse um die betroffene Brücke bisher eher zögerlich bekannt gaben, gewähren nun Einblick in die Bauarbeiten und deren Abläufe.

Tragsicherheit einer Brücke – Wie geht das?

Neben den Zugschienen des Gleises 35 am Bahnhof SBB ist momentan ein Graben entstanden, wo sogenannte «Mikropfähle» eingebohrt werden. Einst eingearbeitet wird das Loch mit einem Betonfundament versehen. Mitte Oktober wird es dann soweit sein: Die Stahlstützen werden fertig produziert und auf den vorbereiteten Mikropfählern montiert.

Besichtigung der Bauarbeiten bei der Margarethenbrücke Bild: Nicole Nars-Zimmer

Diesen Prozess müssen die Arbeitende auf dem Bau an sechs verschiedenen Stellen der Brücke wiederholen. «Am Gleis 35 machen wir uns erst warm», so Wassmer. Bei stark befahrenen Gleisen würden zusätzliche Herausforderungen aufkommen: Der Transport von Baumaterialien in den mittleren Gleisen sei im Gegensatz zu jenen am Rande deutlich komplizierter.

Zusätzlich zu den Stützmassnahmen gehen die SBB nun auch präventiv vor. Ein auf Sensoren basiertes Überwachungskonzept soll der SBB genauere Angaben zum Zustand der Brücke vermitteln können, meint Wassmer. «Die Wahrscheinlichkeit von weiteren Problemen und der Ausmass der davon angerichteten Schäden können mit dieser Massnahme verringert werden», sagt der Verantwortliche.

Keine Kopfschmerzen für Reisende

Die Bauarbeiten sollten bei Reisenden nicht für grossen Ärger sorgen: Einschränkungen im Bahnverkehr sind bisher nicht vorgesehen, sagt Moritz Weisskopf, Mediensprecher der SBB.

«Wir hoffen darauf, den baulichen Teil bis Ende Jahr fertigstellen zu können», meint Wassmer. Trampassagiere müssen sich noch gedulden: Erst Ende März soll der Tramverkehr auf der Margarethenbrücke wieder möglich sein.