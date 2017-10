Fahrgeld zurückbezahlt

Die Schausteller hätten die Insassen dann sofort gefragt, ob sie einen Krankenwagen benötigen, aber es seien alle selbstständig und unverletzt ausgestiegen.

«Einigen haben wir danach das Fahrgeld zurückbezahlt.» Nur eine Frau habe man ins Spital bringen müssen.

Vorlop ist überrascht über den Vorfall, appelliert aber auch an die Vernunft der Fahrgäste. «Es steht hier gross angeschrieben, dass man sich während der ganzen Fahrt festhalten muss.» Wer das am Samstag eingehalten habe, hätte nur einen unangenehmen Ruck gespürt. «Jene Leute, die beim Fahren aber die Hände in die Luft gestreckt hatten, wurden durch den Zusammenstoss natürlich viel stärker nach vorne geschleudert, haben sich vielleicht angeschlagen oder den Druck mehr gespürt.»

Den Bahnen-TÜV vom Donnerstag hätte die Achterbahn ohne Mängel bestanden, sagt Vorlop – und nach der zweiten Kontrolle infolge des Unfalls sei jetzt alles in Ordnung. «Sicherheit ist für uns das Wichtigste. Und wir möchten die Leute nach dem Schreck vom Samstag auch wieder beruhigen.» Bei den Besuchern spüre er jetzt schon keine Angst mehr. «Am Sonntagmittag war schon wieder eine 100 Meter lange Schlange vor unserem Kassenhäuschen.»

«Überhaupt keine Angst»

Vier Jugendliche torkeln nach einer wilden Fahrt mit der Achterbahn am Montag die Treppe runter. Die bz fragt, ob sie nach dem Unfall vom Samstag keine Bedenken hätten. «Nein», lautet die klare Antwort. «Einmal ist so ein Unfall passiert, wieso sollte es jetzt noch einmal vorkommen?», sagt der Junge, umringt von drei Mädchen. Sie hätten überhaupt keine Angst gehabt und die Fahrt sichtbar genossen. Auf dem Platz vor der Achterbahn: Viele Menschen, die das Geschehen beobachten. Einige sind skeptisch, andere möchten sich «einfach nur ein Bild» vom Unfallort machen oder den kreischenden Fahrgästen zuschauen. Auf den Unfall angesprochen, sagen die einen, es würde ihnen überhaupt nichts ausmachen. Eine Frau schaut sich die 65 Meter breite Bahn eher zweifelnd an. «Ich verstehe es allgemein nicht, wie Leute Spass an solchen Dingen haben. Nach so einem Unfall würde ich erst recht nicht auf die Achterbahn gehen wollen», sagt sie.

Die benachbarten Bahn- und Standbesitzer haben wenig mitbekommen, als das Unglück am Samstag passierte. Ein junger Mann, der seinen Stand direkt vis-à-vis vom «Rock & Roller Coaster» hat, bemerkte nicht viel vom Unfall: «Der Menschenauflauf blockierte die Sicht. Ich habe nur den Krankenwagen gesehen, der vorfuhr und eine Person einlud. Und mich dann ziemlich erschrocken.»