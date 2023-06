Für bessere Konditionen Technik-Personal und das Theater Basel starten GAV-Verhandlungen Das technische Personal des Theaters Basel trägt zum guten Ruf des Hauses bei, findet die Gewerkschaft Vpod. Die Anforderungen steigen laufend, deswegen starten am Donnerstag die Verhandlungen um einen neuen Gesamtarbeitsvertrag. Das Basler Ballett-Ensemble hatte am vergangenen Freitag bereits öffentlich fairere Löhne gefordert.

Für Farben, Licht und Schnitte ist das technische Personal des Theater Basels verantwortlich. Hier im Musiktheater mit der Geigenvirtuosin Patricia Kopatchinskaja. Ein neuer Gesamtarbeitsvertrag soll nun bessere Konditionen bringen. Bild: Zvg/Thomas Aurin / Theater Basel

Bühnenbild, Kostümschneiderei, Garderobe, Logistik, Lichttechnik und vieles mehr, dafür ist das technische Personal am Theater Basel zuständig. Es sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Einen solchen zu garantieren werde immer anspruchsvoller, schreibt die Gewerkschaft Vpod in einer Mitteilung am Donnerstag. Deswegen werde nun der Gesamtarbeitsvertrag (GAV) neu verhandelt. Die Theaterleitung signalisiere Offenheit. Bei einer Ballett-Premiere am Wochenende hatte bereits das Tanz-Ensemble mit einem Transparent beim Schlussapplaus gerechtere Löhne gefordert.

Offen werden auch die Verhandlungen, ein neues Format, schreibt die Vpod. Die Verhandlungen werden demnach nicht nur von Gewerkschaftsfunktionären und funktonärinnen, sondern von den Mitarbeitenden selber geführt. Eine Delegation, bestehend aus Mitgliedern aller technischer Abteilungen, entscheide über «alle strategischen und inhaltlichen Punkte während der Verhandlungen». Zudem könnten alle dem GAV unterstellten Mitarbeitenden an den Verhandlungen als Gäste teilnehmen. Das entspreche den «flachen Hierarchien» am Theater und stelle sicher, dass der GAV breit abgestützt sei.