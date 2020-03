Besucheranstieg 2019: Über eine Million Besuche im Zoo Basel

2019 verbuchte der Zoo Basel einen Besucheranstieg von 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr: 1'007'150 Besuche wurden registriert. In dieser Zahl nicht enthalten sind die Kinder unter sechs Jahren der Besitzerinnen und Besitzer von Jahresabonnements. Diese werden ab 2020 erstmals systematisch erfasst, wie der Zoo Basel am Mittwoch kommuniziert.

Einen leichten Rückgang gab es bei den Abos. Mit 32'380 Abos wurden im Vergleich zum Vorjahr (33'011) weniger Abos verkauft. Die Gründe dafür sind die Umstellung auf Abos mit einer Gültigkeit von zwölf Monaten, welche jederzeit erworben werden können, und die Einführung von Wertgutscheinen Ende 2019. Letztere lösen die bisherigen Sachgutscheine für den Erwerb eines Abos ab und werden erst bei deren Einlösung für den Abokauf auch als Abo erfasst.

Pinguinspaziergang und gutes Wetter

Die gegenüber dem Vorjahr 78'911 mehr Besuche werden einerseits der Rückkehr der Pinguine und der Wiederaufnahme des beliebten Pinguin-Spaziergangs und den für den Zoobesuch günstigen Wetterbedingungen angerechnet.

Wetterbedingt schwankende Besucherzahlen liegen in der Natur von Zoos. Ein milder Winter und milderer Sommer als im Vorjahr lockten 2019 zusätzliche Besucher in den Zoo Basel.

2020 ist mit Einbussen zu rechnen

Das laufende Jahr startete für den Zolli zuerst erfolgreich. Die milden Wintertage lockten aussergewöhnlich viele Besucher in den Zoo Basel. Klar ist aber, dass der Zoo Basel 2020 aufgrund der Schliessung wegen der Coronavirus-Situation mit Einbussen bei den Besucherzahlen rechnen muss. Die Einnahmen aus Eintritten, Restaurants und Shop fallen während dieser Zeit aus. Die finanzielle Situation des Zoo Basel lässt es aber zu, den finanziellen Verpflichtungen in dieser schwierigen Zeit nachzukommen, teilt der Zoo Basel am Mittwoch in einer Medienmitteilung mit.