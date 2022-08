Betreuung Tagesferien: Privatschule-Kinder sollen nicht mehr benachteiligt werden Künftig gelten für alle Kinder die gleichen Rahmenbedingungen, wenn es um die Betreuung während der Ferien geht.

Tagesferien auf dem Robi Bachgraben Heinz Dürrenberger

Kinder, die eine Privatschule besuchen, sollen den gleichen Anspruch auf Tagesferien haben, wie Volkschülerinnen und Volkschüler. Der Basler Regierungsrat hat in seiner Antwort auf eine Motion von GLP-Grossrätin Sandra Bothe angekündigt, die entsprechenden rechtlichen Grundlagen zu schaffen. Aktuell werden Kinder aus einer Privatschule auf eine Warteliste gesetzt und wurden nur berücksichtigt, wenn die Tagesferien nicht ausgebucht waren.

Ausserdem waren die Kosten doppelt so hoch. Bisher hat sich das Erziehungsdepartement auf den Standpunkt gestellt, dass man auf das Angebot der staatlichen Volksschule verzichtet, wenn man sich für eine Privatschule entscheidet. Aufgrund der in den letzten Jahren immer wichtigeren Vereinbarkeit von Familie und Beruf habe sich die Betreuungssituation für Eltern, die kein eigenes Ferienangebot haben, verschärft, kommt nun die Regierung zum Schluss. Deshalb will er nun die Rahmenbedingungen anpassen. Die neue Regelung soll dann auf die Herbstferien kommendes Jahr in Kraft treten.