Betriebsunterbruch wegen Gleiserneuerung am Basler Tram-Nadelöhr

Der dicht befahrene Abschnitt im Nadelöhr des Basler Tramnetzes bleibt von Samstag früh, 01.30 Uhr, bis zum Betriebsschluss am Sonntag gesperrt, wie die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) am Freitag mitteilten. Während der Vollsperrung komme es auf dem ganzen Tramnetz zu Umleitungen. Mit Ausnahme der Linien 3 und 10 würden alle Tramlinien in geänderter Linienführung verkehren.

Grund für die Sperrung ist die Erneuerung der Tramgleise am nördlichen Ende des Barfüsserplatzes. Die Schienen hätten das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, heisst es in der Mitteilung. Um den Unterbruch so kurz wie möglich zu halten, werde im Dreischichtbetrieb gearbeitet.