Betrüger gibt sich als Oberkommissar aus und luchst Rentnerin 30'000 Franken ab

Der geschilderte Fall ist einer von mehreren, die in den letzten Tagen der Polizei gemeldet wurden. Die Täter geben sich laut Informationen der Staatsanwaltschaft als Polizist, Kriminalbeamtin oder Oberkommissar aus. Über eine gefälschte Nummer erscheint auf dem Display der betroffenen Person eine offizielle Amtsnummer, wie beispielsweise die einer Polizeiwache oder einer Behörde.

In der Folge teilen die Betrüger mit, dass die auf Banken deponierten Vermögen nicht mehr sicher seien und man deshalb das Geld abheben und zu sich nach Hause nehmen soll. Anschliessend werden zivile Polizeibeamte am Wohnort vorbeikommen, um das Bargeld, den Schmuck sowie weitere Wertsachen in Verwahrung zu nehmen und an einem sicheren Ort zu deponieren. Die Täter fordern ihre potentiellen Opfer wiederholt auch auf, das Geld aus Gründen der Sicherheit persönlich in eine andere Stadt oder ins Ausland zu bringen und dort einem „Polizisten“ zu übergeben bzw. an einem unauffälligen Ort zu hinterlegen.

Die Staatsanwaltschaft kommunizierte am Mittwoch unmissverständlich, dass die Polizei niemanden dazu auffordere, Geld bei einer Bank abzuheben, geschweige denn, das Geld einer Behörde auszuhändigen.