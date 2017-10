Am Sonntagmorgen nach kurz 2.30 Uhr kam es in der Notfallambulanz eines Krankenhauses nacheinander zu zwei Polizeieinsätzen. Der Auslöser war ein betrunkener Mann, der mit Verdacht auf Alkoholvergiftung eingeliefert wurde, dies teilte das Polizeipräsidium Freiburg am Montag mit.

Während der Untersuchung wurde der Patient ausfällig und aggressiv, worauf das Personal die Polizei rufen musste. Als diese schliesslich eintraf, lag der Randalierer schlafend am Boden. Einige Stunden später wachte der 34-Jährige auf und begann erneut zu randalieren.

Als der Störenfried die herbeigerufenen Polizisten kommen sah, legte er sich kurzerhand auf den Boden und stellte sich schlafend. Der Trick half jedoch nichts – die Beamten trugen den Betrunkenen eigenhändig in die Gewahrsamszelle der Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Alkoholpegel von 3,3 Promille. Bei der späteren Entlassung wurde der 34-Jährige erneut ausfällig und beschimpfte sowie beleidigte die Beamten mit «nicht druckreifen Worten», wie es das Polizeipräsidium Freiburg formulierte. Dafür muss er sich jetzt vor der Justiz verantworten.