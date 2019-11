Betteln und Böxli erlaubt, Tauben füttern verboten: Basel-Stadt sagt Ja zum Übertretungsstrafgesetz

Tauben füttern ist in Basel künftig per Gesetz verboten, Betteln wird neu erlaubt. Das sind nur zwei aus einer Reihe von Bagatelldelikten, die im sogenannten Übertretungsstrafgesetz geregelt sind. Gestern segnete die Basler Stimmbevölkerung die Überarbeitung des in die Jahre gekommenen Regelwerk an der Urne mit 56 Prozent Ja-Stimmen klar ab. Besonders gross war das Interesse allerdings nicht. Die Stimmbeteiligung von knapp 36,2 Prozent ist die tiefste seit zwölf Jahren. Man muss bis 2007 zurückgehen, um eine Abstimmung zu finden, die noch weniger Bürger interessiert hat.

Die tiefe Stimmbeteiligung dürfte mit der unübersichtlichen und komplexen juristischen Materie zusammenhängen. Entsprechend blieb auch der Wahlkampf flau. Diskutiert wurde höchsten über die Aufhebung der Bewilligungspflicht für Lautsprecher im öffentlichen Raum und die teilweise Aufhebung des Bettlerverbots.