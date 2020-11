Bettlern droht in Basel wieder das Verbot – nun entscheidet das Parlament

Seit dem 1. Juli ist nur noch bandenmässiges Betteln verboten. Seither ist in Basel ein markanter Anstieg von durchreisenden Bettlerinnen und Bettlern erkennbar. Die Anforderungen an den gerichtsverwertbaren Nachweis von bandenmässigem Betteln sind hoch: Nach einem Anfangsverdacht ist jeder Einzelfall genau zu prüfen. In der Umsetzung ist dies sehr aufwändig und kompliziert. Die Betroffenen wollen etwa auch nicht immer aussagen. Jene Vorfälle von möglichem bandenmässigen Betteln, die nach Auffassung der Kantonspolizei erstellt sind, werden an die Staatsanwaltschaft überwiesen.

Der Grosse Rat überwies in seiner Sitzung vom 21. Oktober 2020 eine Motion, die die Wiedereinführung des generellen Bettelverbots fordert. Das vorher geltende allgemeine Bettelverbot hatte sich bewährt und es sei kaum zu Problemen im Zusammenhang mit bettelnden Personen gekommen, wie der Regierungsrat in einer Medienmitteilung schreibt. Er ist nach wie vor der Ansicht, dass eine grundsätzlich repressive Gesetzeslage der wichtige Weg sei. Deshalb beantragt er dem Grossen Rat in seinem Bericht, die Motion zur Erfüllung zu überweisen.