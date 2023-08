Bevölkerungsentwicklung Lebenserwartung: In der Region Basel holen die Männer auf Der Unterschied zwischen Frau und Mann punkto Lebenserwartung ist in der Nordwestschweiz europaweit am kleinsten.

Die dicht bevölkerte Einkaufsmeile Freie Strasse in Basel. Männer leben in der Region Basel durchschnittlich fast so lange wie Frauen. Bild: Georgios Kefalas/

Keystone

Frauen werden in der Regel älter als Männer. Das ist auch in der Region Basel so. Eine kürzlich veröffentlichte Studie des deutschen Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) weist nun aber nach, dass die Lebenserwartung von Männern sich nirgendwo so nahe an jene der Frauen angeglichen hat wie in der Nordwestschweiz.

Konkret beträgt die Differenz noch 3,3 Jahre. Damit ist die Region Basel Spitzenreiterin unter den vom BiB untersuchten 228 Regionen in Europa. Unter die Lupe genommen wurden Frankreich, Deutschland, die Schweiz, Österreich, Tschechien, die Slowakei und Dänemark.

Die Differenzen innerhalb West- und Zentraleuropas sind teilweise sehr gross. In Frankreich, Teilen von Ostdeutschland, Tschechien und der Slowakei beträgt die Lebenserwartung der Männer sechs oder mehr Jahre weniger als jene der Frauen. In Süddeutschland, Dänemark und der Schweiz ist die Differenz mit vier Jahren oder weniger deutlich geringer.

Verschiedene positive Faktoren

Nebst den regionalen Unterschieden beobachten die Forscherinnen und Forscher des BiB auch Differenzen bei den Lebenswelten: In Grossstädten ist der Rückstand der Männer gegenüber den Frauen deutlich geringer als in ländlichen oder weniger zentral gelegenen Milieus. «Florierende Grossstädte ziehen durch ihre guten Jobmöglichkeiten eher gesunde und qualifizierte Bevölkerungsgruppen an, während strukturschwache Regionen weniger attraktiv für diese Menschen sind», sagt dazu der Mortalitätsforscher Markus Sauerberg vom BiB.

Aus dieser Perspektive überrascht die Spitzenplatzierung der Region Basel mit ihrem Life Science Cluster und der entsprechend hohen Dichte an hoch qualifizierten Expats nicht. Für den Basler Kantonsarzt Simon Fuchs ist es eine Mischung zwischen sozioökonomischen Faktoren und guten medizinischen Versorgungsmöglichkeiten.

«Wir schätzen uns glücklich, dass es den Menschen in unserer Region gut geht, die Lebenserwartung hoch ist und sich die Geschlechter angleichen», sagt Fuchs zu dieser Zeitung. «Die sehr gute Gesundheitsversorgung in der Region hat ihren Anteil daran. Einen grossen Einfluss haben aber auch soziale Faktoren, die in unserer Region erfreulicherweise eine gute und gesunde Lebensführung sehr begünstigen.»

Medizinischer und sozialer Fortschritt

Insgesamt haben sich die Unterschiede in der Lebenserwartung von Männern und Frauen seit den 1990er-Jahren deutlich verringert. Lag der Durchschnitt damals bei über sieben Jahren, so sind es heute noch knapp 5,5 Jahre. Diese Entwicklung begründet das deutsche Forschungsinstitut unter anderem mit dem Rückgang der «gesundheitsbeeinträchtigenden Verhaltensweisen» bei Männern, zum Beispiel des Rauchens, oder mit der Tatsache, dass die Erwerbsarbeit früher eher Männersache war und damit arbeitsbedingte Gesundheitsrisiken unter ihnen wesentlich weiter verbreitet.

Nicht ausser Acht gelassen werden dürfen auch die Errungenschaften der Technik und der Medizin: «Der zunehmende Einsatz von Herzschrittmachern half gerade bei den Männern, die Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu reduzieren», schreiben die Studienverfasser des BiB.