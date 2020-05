Bewährungsprobe bestanden: Mehr Abstand in der Steinenvorstadt

«Es fühlte sich falsch an», sagt die junge Nachtschwärmerin und erinnert sich an ihren ersten Ausgang nach dem Lockdown am vergangenen Samstag. Die Grenzen des Social Distancing seien beim langersehnten Wiedersehen verschwommen, einige hätten sich umarmt oder am Nachbartisch angestossen. Der Schreck über die Konsequenzen sitzt bei der 23-Jährigen noch immer tief. «Ich hatte damit gerechnet», sagt ihre 21-jährige Freundin. Ein Bekannter habe sich am Verhalten seiner Freunde gestört und Fotos an ein Medium geschickt.

Die Bilder der Party in der Steinenvorstadt zirkulierten bald in der ganzen Schweiz, worauf BAG-Sprecher Daniel Koch zu mehr Vorsicht ermahnte. Vier Tage danach sind kurz nach 22 Uhr zwar alle Lokale besetzt, die Gäste bleiben jedoch ausnahmslos auf ihren Plätzen. Rund ein Dutzend Polizisten patrouilliert, vor der «Soho»-Bar stehen vier von ihnen. Die Stimmung ist friedlich, wenn auch etwas angespannt. Auch wir werden gebeten, in Bewegung zu bleiben. Stehen darf in der Steinenvorstadt keiner, wegen des Dreistufenplans der Basler Regierung. «Wo nötig fiel das eine oder andere ermahnende Wort – und wurde in aller Regel gehört», sagt der Sprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements, Martin Schütz.