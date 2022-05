Bewilligungspraxis Bundesamt stoppt Partyveranstalter im Hafen Im kommenden Sommer werden im Hafen deutlich weniger Partys bewilligt. Das Bundesamt für Umwelt schob der Basler Bewilligungspraxis einen Riegel vor.

Solche Bilder sind kommendes Jahr seltener zu sehen Martin Toengi

Kommenden Sommer werden auf dem Hafenareal nur rund halb so viele Partys bewilligt wie in den vergangenen Jahren. Diese Änderung der Bewilligungspraxis bestätigt und erklärt die Basler Regierung in ihrer Antwort auf einen Vorstoss von SP-Grossrätin Salome Hofer. Das Bundesamt für Umwelt als Aufsichtsbehörde habe interveniert und den Ermessensspielraum der Basler Bewilligungsbehörde als zu hoch und damit rechtlich nicht zulässig erachtet. Die bittere Ironie aus Sicht der Basler Kulturveranstalter: Die Behörden stützen sich dabei auf das Bundesgerichtsurteil zum Kulturfloss, mit dem dieses 2004 den Lärmstreit mit den Anwohnern beenden konnte.

Bereits mit den neu deutlich weniger Freiluftpartys sei der Rahmen ausgeschöpft, so die Basler Regierung. Gleichzeitig lässt sie durchblicken, dass man einen grösseren Spielraum begrüssen würde. Dafür müsste allerdings das eidgenössische Umweltschutzgesetz angepasst werden. Immerhin: Die kleineren Veranstaltungen, die bis maximal 22 Uhr dauern, sind im gleichen Rahmen wie in den vergangenen Jahren möglich.