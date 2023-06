Bezahlbarer Wohnraum Basler Regierung will Wohnraum für Langzeit-Obdachlose schaffen Am Montagmorgen präsentierte die Basler Regierung ihre Vorlage zum Gesamtkonzept Soziales Wohnen. Die Massnahmen sollen es besonders vulnerablen Personen ermöglichen, eine Wohnung zu beziehen.

Wohnraum ist begehrt. Wer obdachlos ist, hat bei der Wohnungssuche ganz schlechte Karten. Die Basler Regierung will darauf reagieren. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Wenn Wohnungen knapp sind, leiden darunter besonders jene Gruppen, die in prekären finanziellen Verhältnissen leben. So ist es auch in Basel-Stadt. Die Basler Regierungsrat will nun die Situation entschärfen. Am Montag hat sie ihre Vorlage zum Gesamtkonzept Soziales Wohnen präsentiert, das nun dem Grossen Rat zum Beschluss vorgelegt wird.

Kaspar Sutter setzt sich für Soziales Wohnen ein. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Eine gesicherte Wohnsituation sei die Grundlage zur Teilhabe am sozialen Leben und zur Integration in die Gesellschaft, sagte Kaspar Sutter, Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt Basel-Stadt, vor den Medien. Der Regierungsrat möchte deshalb besonders vulnerable Personengruppen schützen, und zwar mit drei konkreten Massnahmen.

So will man etwa Langzeitobdachlosen Wohnungen vermitteln. Dann sollen potenzielle Wohnungsverluste frühzeitig verhindert werden, etwa mit der Finanzierung einer Wohnbegleitung in einer Problemliegenschaft oder der Gewährung von Mietzinsgarantien. Für diesen Zweck will der Regierungsrat bestehende Fonds weiter äufnen.

Neue Fachstelle für Soziales Wohnen

Weiter ist vorgesehen, eine zentrale Stelle einzurichten, die sich als Ansprechpartnerin für sämtliche Zielgruppen im Bereich Soziales Wohnen begreift – und auch Vermieterinnen und Vermietern offen stehen soll.

Der Begriff Soziales Wohnen sei weiter definiert worden, sagte Sutter. Zwei Bedingungen müssten erfüllt sein, um zur Anspruchsgruppe zu gehören. Neben der Armutsbetroffenheit gehöre dazu eine weitere erschwerende persönliche Situation, etwa eine psychische oder physische Einschränkung, wie Sutter ausführte.

Die Kompetenzstelle Wohnen und weitere unterstützende Massnahmen

Jacqueline Lätsch, stellvertretende Amtsleiterin der Sozialhilfe Basel-Stadt, erklärte, die erste Massnahme sei der Aufbau einer Kompetenzstelle für Soziales Wohnen. Es handle sich um eine Art kantonale Vermittlungsstelle.

Von der zweiten Massnahme, zu der auch die Gewährung von Mietzinsgarantieren gehörten, verspricht sich der Kanton gemäss Lätsch insbesondere eine Verbesserung der Situation für Verschuldete. Die Rücksicherung des Kantons könne es ihnen ermöglichen, eine Wohnung zu finden, sagte Lätsch.

«Housing First»: Die erweiterte Form folgt bald

Die Unterstützung für Langzeitsarbeitslose ist bereits im Gange: In der Form von «Housing First». Das Pilotprojekt, sagt Lätsch, laufe seit 2019 und werde im Auftrag des Kantons von der Heilsarmee durchgeführt. Wer es in Anspruch nehme, werde von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern begleitet. «Wenn man so lange nicht mehr alleine gelebt hat», sagte Lätsch, «muss man die Wohnkompetenzen wieder aufbauen».

Menschen, die durch alle Maschen fallen, soll «Housing First Plus» auffangen. Vorgesehen ist, den Betroffenen möblierte Einzimmerwohnungen oder Studios zur Verfügung zu stellen. Voraussetzung an die Bewohnerinnen und Bewohner sind unter anderem ein Mindestmass an Ordnung sowie der Verzicht auf Drogenhandel und Gewalt. In Zürich wurde das Programm «Housing First Plus» bereits umgesetzt.

Die prognostizierten Kosten für das Gesamtpaket belaufen sich für die ersten vier Jahre, 2024 bis 2027, auf rund 4,6 Millionen Franken.