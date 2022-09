Bezugspreis festgelegt MCH Group definiert Bedingungen für Kapitalerhöhung Die MCH Group hat vor der ausserordentlichen Generalversammlung am Mittwoch die Bedingungen zur geplanten Kapitalerhöhung festgelegt.

Der Bezugspreis pro Aktie wurde noch vor der Generalversammlung festgelegt. Juri Junkov

Demnach wurde der Bezugspreis pro neue Namenaktie auf 4,75 Franken festgelegt, wie der Messekonzern am Dienstag mitteilte. Den Aktionären werden pro Namenaktie, die sie nach Handelsschluss am Mittwoch halten, ein Bezugsrecht zugeteilt. Die Ausübung von vier Bezugsrechten berechtigt dabei zum Erwerb von fünf neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises von 4,75 Franken je neue Namenaktie.

Die Bezugsfrist für die bestehenden Aktionäre läuft gemäss Mitteilung vom 29. September bis zum 10. Oktober 12 Uhr. Die endgültige Anzahl der neuen Namenaktien teile das Unternehmen am werde am oder um den 11. Oktober vor Handelsbeginn an der Schweizer Börse.

Insgesamt sollen bis zu 18,59 Millionen neue Aktien ausgegeben werden. Bereits zuvor hat die MCH Group, welche unter anderem die Art Basel betreibt, bekannt gegeben, dass der Verwaltungsrat einen Bruttoerlös von maximal zirka 80 Millionen Franken anstrebt. 68 Millionen davon haben der Kanton Basel-Stadt und die Lupa Systems des Investors James Murdoch zugesichert. Das Unternehmen sieht sich zur Kapitalspritze gezwungen, um seine Liquidität zu sichern. Der Konzern litt stark unter der Pandemie, da in der Messebranche die meisten Grossveranstaltungen abgesagt werden mussten.