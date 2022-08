BILDUNG Basler «Förderklassen-Initiative» fordert Stärkung des integrativen Schulsystems Am Freitagmorgen hat das Initiativkomitee zusammen mit dem Berufsverband der Freiwilligen Schulsynode Basel die «Förderklassen-Initiative» mit über 3800 Unterschriften eingereicht. Diese fordert den Ausbau von sonderpädagogischen Schulangeboten.

Mit über 3800 Stimmen konnte am Freitagmorgen die «Förderklassen-Initiative» im Rathaus Basel eingereicht werden. Laura Ferrari

Bereits nach fünf Monaten hatte das Komitee über 3800 Unterschriften zusammen und konnte ihre Initiative zur Stärkung der Förderklassen früher als geplant im Rathaus einreichen. Die Initiative setzt sich dafür ein, dass künftig an den Basler Schulen wieder separater Unterricht für Kinder angeboten wird, die aus verschiedenen Gründen kleinere Lerngruppen oder ein sonderschulisches Angebot benötigen. Diese Förderklassen sollen wieder von einer eigenständigen Leitung mit voller Führungskompetenz geleitet werden.

Integrative Schule reicht nicht mehr aus

Vizepräsidentin des Komitees, Marianne Schwegler, sagt: «Erfahrungen haben gezeigt, dass das System einer integrativen Schule allein nicht mehr ausreicht.» Es gehe dem Komitee darum, eine besser ausgebaute integrative Schule zu schaffen, die sowohl Integration in Regelklassen als auch Sonderunterricht ermöglicht. Sie zeigt sich erfreut über den schnellen Erfolg der Unterschriftensammlung: «Bereits vor den Sommerferien sah es sehr gut aus und während der Ferien kamen noch so viele Unterschriften zusammen, dass wir jetzt so spontan heute Morgen hier sein können.»

Über die Kosten, die ein ausgebautes, gestärktes System mit Sonderunterricht und mehr Betreuungsmöglichkeiten mit sich bringen, kann Schwegler bis jetzt nichts sagen, ausser: «Eine echte integrative Schule ist nicht gratis.»