Bildung Vom Büro zum Klassenzimmer – Die Sekundarschule Rosental wird im ehemaligen Direktionsgebäude der Syngenta eröffnet Das Erziehungsdepartement Basel-Stadt eröffnete am Montag wegen der steigenden Zahl Schülerinnen und Schüler eine neue Sekundarstufe im Rosental und wirft einen Blick auf das kommende Schuljahr.

Die Sekundarschule Rosental wurde am Montagmorgen eröffnet. Foto: Keystone

«Jeder Anfang hat Zauber in sich», so läutet Vorsteher des Erziehungsdepartement Conradin Cramer das neue Schuljahr 2023/2024 ein. Dieses Jahr dürfte es besonders viel «Zauber» geben: Die neue und provisorische Sekundarschule Rosental begrüsste am Montag zum ersten Mal ihre neuen Schülerinnen und Schüler. Speziell dabei ist: Dazu wurde das ehemalige Direktionsgebäude der Syngenta umgenutzt.

Das Erziehungsdepartement lud zu einer Medienkonferenz ein, die symbolisch im Konferenzraum der ehemaligen Direktoren gehalten wurde. Wände und Tische aus Mahagoniholz und edles Mobiliar versetzen Anwesende in das typische Sitzungszimmer aus den 60er Jahren, welches es einst war.

Aufgrund der zunehmenden Anzahl jährlicher Neueintritte in die Sekundarstufe, musste kurzfristig ein neuer Standort eröffnet werden. Dazu wurde das ehemalig ungenutzte Direktionsgebäude der Syngenta vom Kanton erworben.

Mehr Leben im ehemaligen Direktionsgebäude

Trotz neuer Schultische verlor das Gebäude seine Büro-Atmosphäre nicht. Das stört die Schülerinnen und Schüler jedoch kaum. «Ich finde es schön, dass jetzt etwas Leben in dieses Gebäude kommt», meint 13-jährige Franka.

Was den Pausenhof anbelangt, müssen sich Schülerinnen und Schüler noch etwas gedulden. Dieser wird Ende Frühling fertig gebaut. Der Sportplatz wird hochumzäunt, um zu verhindern, dass Bälle auf den Köpfen der Syngenta-Mitarbeitenden landen.

«Ein Zusammenleben mit Syngenta wird es nicht geben», meint Daniel Morf, Co-Schulleiter der Sekundarschule. Auf der anderen Seite des Areals, wo demnächst das Justizdepartement Basel-Stadt in ein Nachbargebäude des Schulhauses einziehen wird, werde es aber zu einem Miteinander kommen müssen: Der Haupteingang werde man sich teilen. «Das könnte zur Verunsicherung von Eltern führen, denn Ihre Kinder werden tagtäglich in direktem Kontakt mit fremden Erwachsenen stehen», so Morf.

Besetzte Stellen und ein neues Schulfach

Urs Bucher, Leiter Volkshochschulen Basel-Stadt, teilt an der Medienkonferenz mit, dass die Stellen am neuen Standort problemlos gefüllt werden konnten. «Man konnte zwischen vielen Bewerbungen auslesen», so Bucher. Eine ähnlich positive Erfahrung habe man im ganzen Kanton machen können: Zwar gebe es weniger Bewerbungen aber dennoch genug Kandidatinnen und Kandidaten. «Wir sind in Basel sehr privilegiert, denn wir sind als Stadt sehr attraktiv für Lehrpersonen.

Ab dem Schuljahr 2023/2024 wird in den 5. und 6. Primarschulklassen zudem ein neues Fach unterrichtet: «Medien und Informatik». Inhaltlich stehe im kommenden Schuljahr zudem nach wie vor die Verbesserung der integrativen Schulen im Fokus, sagt Bucher. Die Konsultation zum entsprechenden Massnahmenpaket sei abgeschlossen, die Ergebnisse werden nun vom Erziehungsdepartement ausgewertet und anschliessend dem Regierungsrat übergeben.