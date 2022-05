Biodynamisch «Erde gut, alles gut» – grosses Interesse an alternativer Landwirtschaft Die Frühlingseröffnung des Weltackers in Nuglar fiel mit dem Fünf-Jahr-Jubiläum zusammen. Interessierte konnten am Fest mit elektronischen Hilfsmitteln die Erde hörbar machen oder verschiedene Sorten von Erde unter dem Mikroskop ansehen.

Marianne Stokar vom Weltacker-Team zeigt interessierten Gästen Kleintiere aus dem Boden in Gläsern. Alan Heckel

Es sind nicht viele Menschen, die einem an diesem sonnigen Samstagmittag in Nuglar auf der Strasse begegnen. Das ändert sich, wenn man zur Bushaltestelle Neumatt kommt, wo der erste Weltacker der Schweiz steht. Auf der 2000 Quadratmeter grossen Fläche wachsen auf biodynamische Weise kultiviertes Gemüse, Obst, Beeren und Kräuter – kurz ein Paradebeispiel für solidarische Landwirtschaft.

Rund drei Dutzend Menschen sind zur Eröffnung der Frühlingssaison der Nuglar-Gärten gekommen und es werden langsam und stetig mehr. Sie informieren sich auf Tafeln und Ständen über das Angebot. Beispielsweise kann man bei «Sounding Soil» mit elektronischen Hilfsmitteln die Erde hörbar machen oder einiges darüber erfahren, was der Boden so alles hergibt. An einem Tisch gibt es die Möglichkeit, sich unter dem Mikroskop unterschiedliche Sorten von Erde anzuschauen. Dazu hat Marianne Stokar, die den Stand betreut, noch diverse Kleintiere in Gläsern zur Ansicht dabei – unter anderem Asseln, Hundert- und Tausendfüsser, wobei sie immer wieder den Unterschied erklären muss.

Vom grossen Interesse positiv überrascht

An einem weiteren Tisch ist Evelyn Deeke mit dem Schneiden von Käse beschäftigt. Mit leicht besorgtem Blick schaut sie immer wieder über die Schulter, denn mit so vielen Leuten hat sie nicht gerechnet. «Ich hoffe, dass Mittagessen reicht für alle», sagt die Frau, die zum Kernteam der Nuglar-Gärten und zum Weltacker-Team gehört. Zu essen gibt es eine Minestrone-Suppe mit Lauch, Karotten, Zwiebeln, Kartoffeln und Borlotti-Bohnen. «Wir hatten über 100 Anmeldungen, aber im Lauf des Nachmittages dürften noch mehr Menschen vorbeikommen. Abonnenten, Mitglieder und Interessierte – wir haben Werbung auf diversen Plattformen gemacht», erzählt sie und wirkt dennoch etwas überrascht.

Schlussendlich war doch genügend Mittagessen für alle da Alan Heckel

Obwohl der Weltacker gleichzeitig sein Fünf-Jahr-Jubiläum hat, findet das Fest «nur» wegen der Frühlingseröffnung statt, wobei es nicht mit herkömmlichen Festen vergleichbar ist. Es dröhnt keine Musik aus irgendwelchen Boxen und eine Festwirtschaft gibt es auch nicht. «Es ist mehr eine Informationsveranstaltung mit festlichen Elementen», lautet die Definition von Benjamin Zimber, der wie Deeke zu beiden Teams gehört. Der Landwirt und Gemüsegärtner aus Sissach erklärt, wie sich der Weltacker in den fünf Jahren verändert hat: «Zu Beginn wurde der Weltacker anhand des Istzustands des Weltagrarberichts von 2009 dargestellt. Davon sind wir abgekommen und stattdessen zeigen wir, wie eine mögliche Alternative der Landwirtschaft aussehen kann.»

Die Feier steht im Zeichen des Bodens, «Erde gut, alles gut!», so das Motto. Einige ziehen die Schuhe aus, um die Wiese zu spüren. Alle Gäste wirken entspannt und sind in Gespräche verwickelt, während die Kinder malen oder fasziniert ums Feuer mit dem kochenden Suppentopf sitzen. Das etwas andere Fest scheint also auch ohne Musik den richtigen Ton getroffen zu haben.