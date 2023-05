Bioflix-Läden Vorstoss eingereicht: 24-Stunden-Läden sollen in Basel-Stadt wieder bewilligt werden Was im Baselbiet möglich ist, ist in der Stadt heute verboten: unbediente Läden, die rund um die Uhr geöffnet sind. Basler Grossrätinnen und Grossräte von bürgerlich bis links wollen dies ändern.

Bioflix betreibt in Basel zwei Läden: ganz ohne Verkaufspersonal. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die beiden innovativen Basler Quartierläden Bioflix basieren auf dem Prinzip der Selbstbedienung. Das Innovative daran: Es befindet sich kein Verkaufspersonal vor Ort. Das Konzept eignet sich perfekt für einen 24-Stunden-Laden, der jeden Tag geöffnet hat.

Das war 2021, als die beiden Standorte eröffnet hatten, auch der Fall. Bis das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) einen Konflikt mit dem Ruhetags- und Ladenschlussgesetz (RLG) sah. Aktuell sind die beiden Läden täglich von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends geöffnet. Mehrere Grossräte fordern nun mit einem neuen Vorstoss im Parlament, dass solche Läden rund um die Uhr zugänglich sein können.

Lärmbeschwerde beim Joghurt-Einkauf?

Wenn man im «Bioflix» einkaufen will, kommt man per Registration und QR-Code in den Laden, bezahlt wird vor Ort an der unbedienten Kasse. Laut Vorstoss entspricht das Konzept der digitalisierten Selbstbedienungsläden einem Trend, der in verschiedenen Kantonen bereits umgesetzt wird und grossen Zuspruch findet. Die bz berichtete kürzlich über einen «Avec Box»-Laden im Baselbiet.

Die Unterzeichnenden des Vorstosses können die Beurteilung des AWA nicht nachvollziehen, zumal die betroffenen Läden eigentlich als begehbare Warenautomaten qualifiziert werden könnten. Solche würden nicht als Verkaufslokale im Sinne des RLG verstanden. Zudem seien laut den Unterzeichnenden keine Reklamationen aufgrund von Ruhestörungen bekannt. Im Vorstoss schreiben sie mit ironischem Unterton: «Es ist auch schwer vorstellbar, dass wer zur später Stunde ein Joghurt einkaufen geht, wahnsinnig viel Lärm verursacht.»

FDP-Grossrat Luca Urgese, der Hauptunterzeichner, sagt gegenüber der bz: «Es ist unverständlich, warum in Basel das nicht möglich sein soll, was in Baselland und in andern Kantonen problemlos möglich ist.» Seiner Meinung nach sind die bestehenden Regelungen überholt und tragen weder der technologischen Entwicklung noch den veränderten Bedürfnissen der Menschen Rechnung.