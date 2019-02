Das Areal liegt zentral am südlichen Einfallstor in die Stadt und ist doch isoliert, für viele Baslerinnen und Basler ist es gar Terra incognita. Wer nicht selber auf dem Areal tätig ist, wird sich kaum auf einem Spaziergang hierher verirren. Die Rede ist vom Güterbahnhof Wolf.

Doch das soll sich nun ändern. Auf 10 des insgesamt rund 16 Hektaren grossen Areals zwischen Schienenfeld und St. Jakobsstrasse planen die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) als Grundeigentümerin ein neues Stadtquartier mit Wohnungen, Dienstleistungen und Kleingewerbe.

Bis zu 2000 Arbeitsplätze

Vorgesehen sind 550 Wohnungen und 1500 bis 2000 Arbeitsplätze; heute sind auf dem Areal, vor allem in Logistikfirmen, rund 500 Menschen tätig. Die Transformation des Güterbahnhofs mit seinen riesigen Stellflächen in ein lebendiges Stadtquartier wird Investitionen im «dreistelligen Millionenbereich» nach sich ziehen, wie Andreas Steiger, Leiter Anlageobjekte bei SBB Immobilien, am Mittwoch an einer Medienkonferenz ausführte. Die SBB werden auf dem Areal als Investorin auftreten.

Im Gegensatz zu anderen Entwicklungsarealen in der Stadt wird auf dem Wolf nicht «Tabula rasa» gemacht, wie Kantonsbaumeister Beat Aeberhard betonte. «Gewerbe und Logistik werden hier nicht verdrängt.» Der bisherige Güterumschlag soll beibehalten, die dafür zur Verfügung gestellte Fläche allerdings stark verkleinert werden.

Ebenfalls stehen gelassen und ins Projekt integriert wird der markante, riegelartige Bau der Umschlags AG (UAG) an der St. Jakobsstrasse. Dasselbe gilt für das denkmalgeschützte Dienstgebäude und die historischen Lagerhallen. Diese werden in die 800 Meter lange hofartige Überbauung mit Wohnen im Westen (Richtung Grosspeter) sowie Gewerbe- und Büronutzungen im Osten (Richtung St. Jakob) eingebettet.