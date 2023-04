Nenzlingen BL: Selbstunfall im Eggenfluhtunnel

Kapo BL

In der Nacht auf Mittwoch um circa 02.30 Uhr verursachte ein Autofahrer einen Selbstunfall im Eggfluhtunnel in Nenzlingen. Wie die Polizei Kantonspolizei Baselland in einer Medienmitteilung schreibt, kam der Autofahrer aus noch nicht geklärten Gründen über den rechtsseitigen Fahrbahnrand hinaus und kollidiertet am einer einer Pannenbucht mit dem erhöhten Randstein. Der Autofahrer wurde dabei verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht. (anm)