Baustellen-Dach kracht auf Liestaler Finanzdirektion

Beim Sturm am vergangenen Freitag wurde ein Gebäude in Liestal beschädigt. Wie das Newsportal «Onlinereports» berichtet, handle es sich dabei um das Gebäude der Liestaler Finanzdirektion. Das Dach einer Container-Bausiedlung auf dem aktuellen Busbahnhofplatz, habe sich am Nachmittag durch eine Sturmböe gelöst und sei an das benachbarte Haus gekracht. Dabei seien Teile der Fassade zerstört worden und zwar auf den Geschossen der Zentralen Informatik, der kantonalen Finanzverwaltung und des Generalsekretariats an der Rheinstrasse 33b. Eine Person wurde verletzt. (mma)