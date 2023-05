Blaulicht Region Basel

Taxi fährt in Basel gegen eine Wand – Zeugenaufruf

Am Sonntagabend kurz nach 23 Uhr kam es auf der Schwarzwaldstrasse in Basel zu einem Unfall. Am Eingang des Parkhauses Badischer Bahnhof fuhr ein Taxi in eine Betonwand. Der Grund ist gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Basel Stadt unklar. Das Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Lenker blieb unverletzt.

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei, Tel. 061 208 06 00 oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch zu melden.