Blaulicht Region Basel

BVB empfiehlt Fussballfans via Dreispitz zum Stadion anzureisen

Die Basler Verkehrsbetriebe BVB empfehlen allen Matchbesucherinnen und Matchbesucher welche vom Bahnhof her kommen via Dreispitz zum Stadion anzureisen. Die Tramersatzlinie 14 verkehrt zwar, jedoch ist die Haltestelle St. Jakob in Fahrtrichtung Aeschenplatz in die St. Jakob-Strasse (Höhe Hagnaustrasse) verschoben.

An der Haltestelle St. Jakob in der St. Jakob-Strasse (Höhe Hagnaustrasse) besteht die Umsteigemöglichkeit auf die Linie 36 Richtung Kleinhüningen, wie die BVB auf ihrer Webseite schreibt. (anm)