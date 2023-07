Blaulicht Region Basel

Velofahrerin verstirbt nach schwerem Unfall am Burgfelderplatz

Zwischen einer Velofahrerin und einem Lastwagen kam es am Dienstagmorgen am Burgfelderplatz zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Kantonspolizei Basel-Stadt kommuniziert nach dem Mittag, dass die Velofahrerin vor Ort an ihren schweren Verletzungen verstarb. Die Identität der Verstorbenen konnte noch nicht geklärt werden. Die Polizei bittet Personen, welche Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich bei der Kantonspolizei Basel-Stadt zu melden.

Die Polizei teilt mit, dass der Lastwagen über den Burgfelderplatz in Richtung Spalenring fuhr, wobei sich die Velofahrerin rechts vom Lastwagen befand und im Verzweigungsgebiet erfasst wurde. Der Fahrer des Lastwagens musste eine Atemalkoholprobe machen, diese ergab einen Wert von 0.0 Promille. Wegen des Unfalls gab es Verkehrsbehinderungen in der betroffenen Umgebung. So wurde der Tramverkehr der Linie 1 komplett eingestellt und bei der Buslinie 50 kam es zu Verspätungen. Mittlerweile ist laut Polizei die Unfallstelle geräumt.

Nach der Kreuzung am Burgfelderplatz Richtung Birmannsgasse steht der involvierte Lastwagen. Ein Velo (ausserhalb des Bildes) liegt bei der Ampel vor der Kreuzung auf der Strasse. Laura Ferrari