Blaulicht Region Basel

Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland

Lörrach: 43-Jähriger pöbelt Passanten an

Am Dienstagabend pöbelte ein 43-jähriger Mann in der Innenstadt wahllos mehrere Passanten an und musste von der Polizei zurechtgewiesen werden. Nur eine Stunde später soll sich derselbe Mann unflätig verhalten und den Hitlergruss gezeigt haben. Die Polizei nahm den scheinbar stark Alkoholisierten daraufhin fest. Bereits am Nachmittag soll er in Rheinfelden Personen beleidigt und angespuckt haben. (cao)

Weil am Rhein: Autofahrerin nach Ablenkungsmanöver bestohlen

Am Dienstag, kurz vor 16 Uhr, wurde eine 65-jährige Autofahrerin ausgetrickst und bestohlen. Die Frau sass in ihrem Auto in der Hauptstrasse, als ein Mann an die Scheibe klopfte und eine Beschädigung am Fahrzeug gesehen haben wollte. Als bei der Begutachtung des vermeintlichen Schadens kein solcher festgestellt werden konnte und die 65-Jährige zurück zu ihrem Auto ging, stellte sie fest, dass ihre Handtasche entwendet wurde. Das Polizeirevier Weil am Rhein ermittelt. (cao)

Weil am Rhein: Betrunkener ohne Führerschein gerät mit gestohlenem Auto in Zollkontrolle

Am Dienstagabend, kurz nach 21 Uhr, wurde am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn ein mutmasslich alkoholisierter Autofahrer ohne Führerschein und mit einem gestohlenen Auto kontrolliert. Wie das Polizeipräsidium Freiburg schreibt, habe eine durchgeführte Atemalkoholmessung einen Wert von zirka 2,2 Promille ergeben. Einen Führerschein hatte der Mann nicht, das Auto war wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben und wurde sichergestellt. (cao)

Weil am Rhein: 81-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

Am Dienstag, gegen 14.30 Uhr, ist es zwischen zwei älteren Männern zu einer Rangelei in einem Kaufhaus gekommen. Wie das Polizeipräsidium Freiburg schreibt, seien der 72- und 81-Jährige zunächst verbal und anschliessend körperlich aneinandergeraten. Der 81-Jährige stürzte dabei nach hinten und stiess mit dem Kopf gegen ein Ausstellungsregal. Er war kurzzeitig nicht ansprechbar und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. (cao)