Blaulicht Region Basel

Brand in einem Mehrfamilienhaus im St. Johann

Am Sonntagabend brannte es in einem Mehrfamilienhaus in der Gustav Wenk-Strasse. Wie die Kantonspolizei Basel-Stadt mitteilt, brach der Brand in der Küche in einer Wohnung im dritten Stock aus. Niemand wurde beim Vorfall verletzt. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr verständigt, welche den Brand schnell löschen konnte. Die genaue Brandursache ist noch nicht vollständig geklärt. (sia)