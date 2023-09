Blaulicht Region Basel

Vermischtes aus dem grenznahen Weil am Rhein:

6-Jähriger von Motorradfahrer angefahren – Zeugen gesucht

Beim Überqueren eines Fussgängerstreifens unweit von der Turmstrasse in Weil am Rhein wurde am späten Dienstagnachmittag ein 6-jähriger Junge von einem Motorradfahrer angefahren. Der ungefähr 30- bis 40-jährige Fahrer eines schwarzen Motorrads mit französischem Kennzeichen streife das vom Jungen gestossene Kinderrad. Das Kind fiel dadurch zu Boden und verletzte sich leicht. Der Motorradfahrer fuhr weiter. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht nach Zeugen.

Einbrüche mitten am Tag

Am frühen Dienstagnachmittag drang trotz anwesender Bewohner ein Unbekannter über die offenstehende Balkontüre einer Hochparterrewohnung im Bahnweg in Weil am Rhein ein. Der Unbekannte entwendete dabei Bargeld aus einer Geldbörse. Auch in der Strasse «Am Hellenrain» wurde am frühen Nachmittag Bargeld, aber auch Schmuck, aus einem Einfamilienhaus gestohlen. Der Unbekannte verschaffte sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Haus. In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat Lörrach die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen. (gig)