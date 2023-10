Blaulicht Region Basel

Weil am Rhein: 89-Jähriger vertreibt Einbrecher mit Bratpfanne

Ein unbekannter Mann klingelte am vergangenen Montagmittag bei einem 89-jährigen Bewohner einer Seniorenwohnanlage in Weil am Rhein. Als dieser die Tür öffnete, trat der Unbekannte sofort in die Wohnung und schaute sich um. Die Kommunikationsversuche des Bewohners liefen ins Leere, da der Eindringling kein Deutsch sprach. Um ihn loszuwerden, griff der 89-Jährige zu einer Bratpfanne und jagte den Unbekannten so davon. Dieser hatte trotz warmen Wetters Handschuhe getragen und hielt einen Blumenstrauss in der Hand. Er hatte bereits bei anderen Wohnungen der Siedlung sein Glück versucht. (mma)