Blaulicht Region Basel

Brand in Frenkendorfer Asylantenheim – niemand verletzt

Am vergangenen Mittwochabend brannte es an der Rheinstrasse in Frenkendorf im Asylantenheim. Verletzt wurde niemand. Die sechs Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Am Gebäude sei aber erheblicher Sachschaden entstanden und es sei nicht mehr bewohnbar, berichtet die Polizei Baselland am Donnerstag. Die Feuerwehr habe den Brand rasch eindämmen und löschen können. Während den Löscharbeiten musste die Rheinstrasse lokal in beide Richtungen gesperrt werden.

Grossaufgebot von etlichen Feuerwehrautos in Frenkendorf an der Rheinstrasse beim alten Polizeiposten, der jetzt eine Asylunterkunft ist. Nicole Nars-Zimmer

Die sechs Asylsuchenden seien in die Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Spital in Laufen verlegt worden, sagt der Frenkendörfer Gemeindeverwalter Thomas Schaub. Man sei jedoch zuversichtlich, dass sie schon in wenigen Tagen in die Liegenschaft in Frenkendorf zurückkehren können. Zur Brandursache hat er eine Vermutung: «Wir gehen davon aus, dass ein technischer Defekt am Tumbler die Ursache war.»

Diese Annahme kann Roland Walter, Sprecher der Baselbieter Polizei, nicht bestätigen. Zwar habe sich der Brandherd im Keller befunden. Aber: «Unsere Forensiker ermitteln in alle Richtungen. Ein technischer Defekt kommt genauso in Frage wie Brandstiftung oder ein unsorgfältiger Umgang mit Rauchwaren.» Gemäss Feuerwehr seien am Gebäude durch Russ und Rauch grosse Schäden entstanden, sagt Polizeisprecher Walter. «Zum Glück konnten alle Einwohnenden die Liegenschaft rechtzeitig unverletzt verlassen.» Mit weiteren Informationen zur Brandursache sei erst in der kommenden Woche zu rechnen. (hof/mma)