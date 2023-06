Blaulicht Region Basel

Sperrung des Nonnenbodenwegs vom 24.April 2023 bis 28.April 2023

In den kommenden Tagen beginnen die Bauarbeiten auf dem Schulareal Gestadeck, schreibt die Stadt Liestal in einer Mitteilung. Aus Sicherheitsgründen müsse während den Abbrucharbeiten des alten Pavillons der Nonnenbodenweg zwischen der Rosenstrasse und dem Fliederweg vom 24. April bis am 28. April 2023 gesperrt werden.

So plant Liestal die Umleitungen. Stadt Liestal

Die Zufahrt via Kantinenweg bis zum «Parking Gestadeck» und «Parking Friedhof» sei weiterhin gewährleistet. Der Kantinenweg werde als Sackgasse signalisiert. Von der Rosenstrasse ist die Abzweigung in den Nonnenbodenweg komplett gesperrt, die Ampeln würden abgestellt. Deshalb sei während dieser Zeit aus Sicherheitsgründen die Ausfahrt von der Sulzbergstrasse auf die Rosenstrasse nicht möglich und der Verkehr werde zum Gestadeckplatz umgeleitet. Die Einfahrt von der Rosenstrasse in die Sulzbergerstrasse bleibe möglich.

Die Stadt schreibt, dass für Fussgängerinnen und Fussgänger Umleitungen signalisiert würden. Über die aktuellen Schulwege würden die Schülerinnen und Schüler direkt von der Schulleitung informiert. (bz)