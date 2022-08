Blaulicht Region Basel

Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland

Rheinfelden/Grenzach-Wyhlen: Selbstunfälle mit Motorrad und Fahrrad

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Mittwoch zu zwei Selbstunfällen. In Rheinfelden stürzte am Mittag ein 54-Jähriger mit seinem Motorrad und musste ins Spital gebracht werden. In Grenzach-Whylen kam ein 65-jähriger Velofahrer zu Fall, der daraufhin kurz das Bewusstsein verlor und ebenfalls in ein Spital gebracht werden musste. (sal)

Rheinfelden: Ampel an Autobahnabfahrt beschädigt - Zeugen gesucht

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wurde am Dienstag zwischen 13 und 15 Uhr eine Ampel an der Autobahnabfahrt der A861 zur B 34 in Rheinfelden von einem Lkw touchiert und abgerissen. Es seien an diesem Tag die Lkw's über die Abfahrtsrampe abgeleitet worden, die verbotenerweise auf der linken Spur am Stau vorbeigefahren waren. Das Polizeirevier Rheinfelden bittet um Zeugenhinweise zur Beschädigung der Ampel. (sal)

Lörrach: Hund beisst einer Frau die Fingerspitze ab - Zeugen gesucht

Am Dienstag wurde eine 35-jährige Frau in Lörrach an der Ortsmattstrasse entlang der Wiese von einem fremden Hund in die linke Hand gebissen, wie die Polizei am Donnerstag kommuniziert. Der mittelgrosse Hund hat ihr eine Fingerspitze abgebissen, die stark blutende Wunde musste im Spital versorgt werden. Die Frau stand unter Schock und konnte keine Angaben zum Hundeführer machen. Das Polizeirevier Lörrach bittet um Zeugenhinweise. (sal)

Lörrach: Tätliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern

Nach erstem Erkenntnisstand der Polizei Lörrach, gerieten ein 20- und ein 27-jähriger Mann am Mittwochabend in der Untereckstrasse in Lörrach in einen zunächst verbalen Streit. Als der jüngere dann ein Messer zückte, flüchtete der ältere. Weitere Männer griffen ein und entwaffneten den 20-Jährigen. Daraufhin gerieten gemäss Polizeibericht mindestens vier der Involvierten in eine Auseinandersetzung, die in drei Verletzte resultierte. Diese wurden von der Sanität vor Ort verarztet. Die gerufene Polizei verteilte Platzverweise. Das Messer behielt sie ein. Um Hinweise wird gebeten. (mma)