Blaulicht Region Basel

Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland:

Schwerverletzte Frau bei Auffahrunfall in Weil am Rhein (D)

Am vergangenen Samstag gegen Mittag fuhr eine Wohnmobil-Fahrerin einer Autofahrerin vor ihr auf. Der Unfall passierte auf der A 5 zwischen der Anschlussstelle und dem Autobahndreieck Weil am Rhein. Beide Fahrzeuge waren auf der rechten Fahrspur unterwegs, als die Wohnmobil-Fahrerin dem einiges langsamer vor ihr fahrenden Auto ungebremst ins Heck fuhr. Beide Autos kamen ins Schleudern und von der Spur ab. Die 60-jährige Autofahrerin wurde schwer, ihr 61-jähriger Mitfahrer leicht verletzt ins Spital gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die 43-jährige Fahrerin des Wohnmobils bliebt unverletzt. Der Sachschaden betrage insgesamt etwa 10'000 Euro, schreibt das Polizeipräsidium Freiburg in ihrer Mitteilung. (mma)

Weil am Rhein: Durchreisender suchte sich ungewöhnlichen Schlafplatz

Einen doch etwas ungewöhnlichen Schlafplatz suchte sich ein 48-jähriger Mann am vergangenen Dienstag. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, rief eine Bewohnerin der Mittleren Strasse sie am frühen Morgen an, weil sie aus ihrem Baumhaus im Garten ein Schnarchen hörte. Sie sei sich nicht sicher gewesen, ob es sich dabei um einen Menschen oder einem Tier handelte. Die Polizeientdeckte dann einen 48-jährigen Mann. Der Mann habe das Baumhaus bewusst zum Übernachten ausgesucht, meinte dieser. Nichtsdestotrotz «beendete die Polizei die Schnarcherei» und geleitete den Baumhaus-Schläfer vom Ort weg. (mma)