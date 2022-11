Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland

Lörrach: Rotes Auto beschädigt – Polizei sucht den Besitzer

Eine 55-jährige Autofahrerin meldete am Dienstag einen Verkehrsunfall in der Bühlstrasse. Bei einer Nachschau habe das beschädigte Fahrzeug jedoch nicht mehr festgestellt werden können, schreibt das Polizeipräsidium Freiburg. Die Frau sei gegen 10.40 Uhr in die Bühlstrasse eingebogen und Richtung Alemannenweg gefahren, als sie wegen eines entgegenkommenden Linienbusses an den Fahrbahnrand gefahren sei und dabei ein rotes Auto gestreift habe. Der Sachschaden an ihrem SUV wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht den Besitzer des beschädigten roten Fahrzeugs. (cao)

Grenzach-Wyhlen: Auto auf Parkplatz gestreift

Am vergangenen Dienstag, zwischen 7.30 und 12.10 Uhr, wurde in der Gartenstrasse, auf einem Parkplatz einer Apotheke, ein weisser Toyota Corolla am linken Fahrzeugheck beschädigt. Vermutlich sei das Auto von einem anderen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparkieren gestreift worden, schreibt das Polizeipräsidium Freiburg. Am beschädigten Auto entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden sucht Zeugen. (cao)

Rheinfelden: Mann gerät unter Drogeneinfluss in Verkehrskontrolle

Am Dienstagabend, gegen 19.45 Uhr, geriet ein Mann der unter Drogeneinfluss auf einem E-Scooter unterwegs war, in der Rudolf-Vogel-Anlage in eine Verkehrskontrolle. Ein Drogenschnelltest schlug positiv auf THC an, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Der 22-Jährige durfte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. (cao)

Rheinfelden: Auto auf Parkplatz beschädigt

Am Dienstag, zwischen 14.15 bis 14.45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Güterstrasse auf dem Parkplatz eines grossen Lebensmitteldiscounters einen schwarzen Toyota Yaris. Wie das Polizeipräsidium Freiburg schreibt, stiess der Lenker vermutlich beim Ein- oder Ausparkieren gegen den hinteren rechten Radkasten. Der Sachschaden beträgt etwa 1300 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden sucht Zeugen. (cao)