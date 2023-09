Blaulicht Region Basel

Unwetter fegt über die Region Basel

In der Nordwestschweiz gab es am Dienstagabend mit dem Gewitter starke Böen bis 70 km/m, meldet «SRF Meteo». Aufgrund des Regens musste der Ebenrain-Tunnel auf der A2 Richtung Basel gesperrt werden. In Basel ist die Temperatur von 32.7 Grad um mehr als 10 Grad zurückgegangen.

Grafik: Twitter/srfmeteo

Bis knapp vor 19 Uhr konnten etwas mehr als 7’000 Blitze in der Schweiz verzeichnet werden, am meisten in den Kantonen Baselland, Bern, Jura und Aargau. In Baselland wurde mit 1563 Blicken der Höchstwert gemessen, in Basel-Stadt waren es 201, schreibt «Meteonews».

Am Dienstagmorgen zog eine weitere Gewitterlinie aus Südwesten über die Alpennordseite. Besonders stark war der Regen in Raum Basel nach Informationen von «Meteonews» gegen 8.30 Uhr.

Screenshot: meteonews.ch

Den starken Windböen konnten einige Bäume nicht standhalten – so unter anderem am Kleinbasler Rheinufer und auf der Rosentalanlage. Twitterbilder zeigen, wie der Baum am Mittwochmorgen auf der Rosentalanlage am Boden liegt. (aib)