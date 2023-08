Blaulicht Region Basel

Achtjähriger Velofahrer verletzt sich nach Unfall mit Auto mittelschwer

Am Spalenring 103 in Basel ist es am frühen Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autolenkerin und einem 8-jährigen Velofahrer gekommen. Gemäss bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei stand die Automobilistin dabei in einer Kolonne am Rotlicht.

Der junge Fahrradlenker fuhr in Begleitung seines Vaters an den wartenden Autos vorbei. Als es grün wurde, fuhr die Autofahrerin los. Aus noch ungeklärten Gründen verlor der Junge beim Vorfahren das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn, direkt vor das Auto. Dabei wurde der Junge sowie sein Fahrrad vom vorderen rechten Fahrzeugrad überrollt. Er zog sich in der Folge mittelschwere Verletzungen zu, wie die Polizei schreibt.

Der Junge wurde von der Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation des nahegelegenen Universitätsspitals gebracht. Der Verkehrspolizei liegen gemäss deren Angaben keine Hinweise auf Fahrunfähigkeit der Lenkerin vor. Eine Atemalkoholprobe verlief negativ. Aufgrund des Unfalls kam es im betroffenen Gebiet zu Verkehrsbehinderungen.

Der genaue Unfallhergang wird zurzeit ermittelt. Personen, welche nähere Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Basel-Stadt über Telefon 061 208 06 00 oder via KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch zu melden. (bz)