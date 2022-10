Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland

Weil am Rhein: Mutmasslicher sexueller Missbrauch im Badeland Laguna

Am Samstag, 3. September soll es im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr im Badeland Laguna im Bereich der blauen Rutschbahn zu einem schweren sexuellen Missbrauch eines Mädchens gekommen sein. Die Kriminalpolizei Lörrach sucht mit einem Fahndungsfoto nach dem tatverdächtigen Mann und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. (cao)

Der mutmassliche Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 Meter gross, schlanke Statur, zwischen 40 und 50 Jahre alt, dunkle Haare mit einer leichten Tonsur am Hinterkopf.

Das Fahndungsfoto des tatverdächtigen Mannes wurde von der Polizei Baden-Württemberg veröffentlicht. zvg

Lörrach: Drei Einbrüche über das verlängerte Wochenende

In der Nacht auf Samstag hebelten Unbekannte ein Fenster eines Ingenieurbüros in der Kanderner Strasse auf. Dabei wurden wohl Bewegungssensoren aktiviert, weshalb die Unbekannten den Versuch abbrachen. Zwischen Samstag und Montag stiegen Unbekannte wiederum über ein Fenster in die Räumlichkeiten eines Technischen Hilfswerkes in der Wölblingstrasse ein. Dort wurden gezielt Spinde in den Umkleiden aufgebrochen. Über die Höhe des Diebesguts ist nichts bekannt. Ebenso gelangten Unbekannte zwischen Samstag und Dienstag über eine Tür in die Räumlichkeiten eines fleischverarbeitenden Betriebes in der Schlachthofstrasse, um auch dort in den Umkleideräumen der Mitarbeitenden Spinde aufzubrechen. Auch hier ist über das Diebesgut noch nichts bekannt. (mei)

Rheinfelden: Mehrere Detonationsgeräusche der Polizei gemeldet

Am Sonntag kurz vor Mitternacht teilten mehrere Personen aus dem Bereich der Römerstrasse und Bundesstrasse 316 der Polizei Detonationsgeräusche mit. Bei der anschliessenden Überprüfung von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr, wurde in der Galerie auf der Bundesstrasse 316 Rauch festgestellt, aber nicht dessen Herkunft. Das Polizeirevier Rheinfelden vermutet, dass Unbekannte für die Detonationen verantwortlich sein könnten und sucht Zeugen. (cao)

Grenzach-Wyhlen: Bargeld aus Vereinskasse gestohlen

Am vergangenen Samstag im Zeitraum zwischen 14.15 Uhr und 15 Uhr hat ein Unbekannter während einer Spielpause eines Fussballvereins aus der unverschlossenen Vereinskasse 245 Euro gestohlen. Die Kasse stand in einem Vereinskiosk beim Fussballplatz in der Rheinallee. (cao)

Grenzach-Wyhlen: E-Bike aus Tiefgarage gestohlen

Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in der Lörracher Strasse in Wyhlen ein abgeschlossenes E-Bike mit zwei Satteltaschen aus einer Tiefgarage gestohlen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3'000 Euro. (cao)

Weil am Rhein: Wertgegenstände aus Fahrzeug gestohlen

Am Montagnachmittag im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr wurden aus einem parkierten Auto in der Hauptstrasse in Friedlingen etwa 160 Euro Bargeld sowie Bank- und Kreditkarten gestohlen. Das Auto soll nicht abgeschlossen gewesen sein. Am gleichen Nachmittag wurden aus einem ebenfalls unverschlossenen Auto in der Hauptstrasse 400 Franken gestohlen. Die Polizei erinnert daran, immer zu überprüfen, ob das eigene Fahrzeug tatsächlich abgeschlossen ist. (cao)

Weil am Rhein: Frontalkollision fordert vier Leichtverletzte

Am vergangenen Sonntagabend fuhr eine 30-jährige Autofahrerin auf der Bundesstrasse 3 von Weil am Rhein herkommend in Richtung Otterbach, als sie gegen 18.20 Uhr in Höhe der Einmündung Holzmattenweg aus noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet. Sie kollidierte mit einem 53-jährigen Autofahrer und seiner 51-jährige Beifahrerin, die dabei leicht verletzt wurden. Ebenso die 30-Jährige und ihr 1-jähriger Sohn, der im Auto mitgefahren war.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 10'000 Euro. Die Bundesstrasse 3 musste kurzzeitig gesperrt werden. (cao)

Weil am Rhein: Betrunkener Velofahrer fährt Fussgängerin um

Am Montagabend gegen 21 Uhr fuhr ein 45-jähriger Velofahrer eine 72-jährige Fussgängerin um. Der Velofahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er musste mit dem Verdacht einer Oberschenkelfraktur in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fussgängerin wurde nur leicht verletzt.

Wie das Polizeipräsidium Freiburg in seiner Mitteilung schreibt, soll der Velofahrer ohne Licht auf der Binzener Strasse in Richtung Ötlingen unterwegs gewesen sein, als er die Fussgängerin übersah. Ein Alkohol-Test beim Velofahrer ergab ein Ergebnis von 2,5 Promille. Er wurde für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. (cao)

Bad Säckingen: Verkehrsunfall zwischen Auto und Fussgängerin - Zeugen gesucht!

Am Samstagnachmittag kam es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Fussgängerin. Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilte, erlitt die 41-jährige Fussgängerin Verletzungen am Bein und wurde zur Abklärung in ein Spital gebracht. Eine 66-jährige Autofahrerin konnte den Zusammenstoss nicht mehr verhindern, weshalb die Fussgängerin stürzte. Da in der Nähe ein Flohmarkt stattgefunden hat, hofft die Polizei auf Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. (mei)

Bad Säckingen: Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Zaun und zwei geparkte Autos - Polizei bittet um Hinweise!

Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Donnerstag zwei parkierte Autos auf einem Parkplatz in der Werderstrasse beschädigt. Zwischen 06 Uhr und 17.45 Uhr war das Fahrzeug auf der Rückseite eines Nonfood-Geschäftes beim Ein- oder Ausparken über die Parkplatzeingrenzung gefahren. Zuerst prallte es gegen den Zaun einer Metzgerei und kollidierte dann mit zwei Fahrzeugen. Der Sachschaden dürfte sich insgesamt auf rund 5000 Euro belaufen. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise. (mei)