Blaulicht Region Basel

Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland

Lörrach: Unbekannte plündern Parfumregal

Zwei unbekannte Männer haben am späten Montagmittag in einem Drogeriemarkt in der Fussgängerzone in Lörrach scheinbar «völlig unbeirrt» Parfums in ihre mitgebrachten Sporttaschen gelegt, wie die Polizei Freiburg mitteilt. Nachdem eine Mitarbeiterin mithilfe eines Ladendetektivs versuchte, die Unbekannten davon abzuhalten die eingesteckten Parfums mitzunehmen, gelang einem der Unbekannten die Flucht – mitsamt Sporttasche und Parfums. Dem zweiten Unbekannten gelang kurz darauf die Flucht – allerdings ohne Diebesgut.

Der Ladendetektiv beobachtete daraufhin wie beide Unbekannten in der Spitalstrasse in einem Auto mit französischem Kennzeichen davonfuhren. Eine Fahndung nach dem Auto blieb erfolglos. Die Höhe des Diebstahlgutes ist unbekannt. (gig)

Lörrach: 22-Jähriger prallt mit Auto in Baum

Am frühen Montagabend kam ein ein 22-jähriger Autofahrer in der Bahnhofstrasse in Lörrach links von der Fahrbahn ab und prallte anschliessend in einen Baum. Nach Angabe der Polizei Freiburg wird eine «nicht angepasste Geschwindigkeit» als Ursache vermutet. Der Autofahrer blieb unverletzt, das Auto erlitt einen Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 18'000 Euro. (gig)

Rheinfelden (D): Unbekannter Mercedes-Fahrer übersieht Rollerfahrer beim Abbiegen

Am Montagabend, gegen 21 Uhr, hat ein unbekannter 40-50-jähriger Autofahrer bei der Kreuzung Römer-/Müssmattstrasse in Rheinfelden (D) einen entgegenkommenden Rollerfahrer übersehen. Der 16-jährige Rollerfahrer musste daraufhin vollbremsen, wobei er sich leicht verletzt habe, wie die Polizei Freiburg mitteilt. Zu einer Kollision kam es nicht, doch am Roller entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Polizei Rheinfelden sucht nach dem glatzköpfigen Fahrer des schwarzen Mercedes (T-Modell) und bittet Zeugen um Hinweise. (gig)