Blaulicht Region Basel

Brand im Esszimmer - Haus nicht mehr bewohnbar

Am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr kam es im Esszimmer eines Einfamilienhauses am Grübelackerweg in Pfeffingen zu einem Brand. Er konnte noch von dem Eigentümer gelöscht werden. Zwei Personen wurden zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Das Haus ist so beschädigt, dass es zur Zeit nicht mehr bewohnbar ist. (has)