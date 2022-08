Blaulicht Region Basel

Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland

Rheinfelden: Unfall auf der Autobahn wegen sinkender Schranke

Am Mittwochabend senkte sich auf der Autobahn A 861 in Rheinfelden ohne ersichtlichen Grund die Absperrschranke der linken Fahrspur, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt. Gleichzeitig regnete es stark. Eine 33-jährige Autofahrerin, die zu dem Zeitpunkt auf der linken Fahrspur unterwegs war, konnte der absinkenden Schranke gerade noch ausweichen, geriet dadurch aber ins Schleudern und kollidierte zweimal mit der Mittelschutzplanke. Sie wurde dabei nicht verletzt, ihr Auto musste jedoch abgeschleppt werden. (sal)

Weil am Rhein: Einbruch in Tankstelle

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen drei mit Sturmhauben maskierte in eine Tankstelle in der Alte Strasse in Weil am Rhein ein. Wie die Polizei berichtet, schlugen die Einbrecher die Eingangstür mit einer Axt ein und holten sich eine Ladung Zigarettenpackungen von hinter dem Tresen. Danach flüchteten sie in einem Kleinwagen mit vermutlich französischem Kennzeichen. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher erfolglos. Die Polizei sucht Hinweise. (mma)

Einbruchsserie in Weil am Rhein: Unbekannte steigen über Balkone und geöffnete Fenster in Wohnungen ein

In Haltingen und Weil am Rhein wurden in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag mehrere versuchte Einbrüche gemeldet. Anwohnerinnen und Anwohner – von Geräuschen geweckt – beobachteten wie Unbekannte über Leitern auf Balkone und durch geöffnete Fenster in Wohnungen einsteigen wollten. Ertappt, floh einer der Einbrecher und nahm dabei ein Fahrrad aus einer offenstehenden Garage mit. In einem weiteren Fall bemerkte der Bewohner einer Wohnung einen Mann auf seinem Balkon. Als er ihn ansprach, sprang dieser vom Balkon und flüchtete. Am Morgen dann, fand eine Frau Reisepässe und Werkzeuge in einem Garten eines Hauses. Diese konnten einer Familie zugeordnet werden. Diese hatte den Einbruch noch nicht bemerkt, als die Polizei sich bei ihr meldete. Auch in ein Hochhaus versuchten die Einbrecher einzusteigen. Dort schlugen Hunde Alarm und weckten den schlafenden Mieter der Wohnung auf. Daraufhin flohen die EIndringlinge. Die Polizei sucht Hinweise. (mma)