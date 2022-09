Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland

Weil am Rhein: Autofahrerin kommt von Strasse ab und prallt in Strommast

In Haltingen kam es am heutigen Freitagmorgen zu einem Unfall. Gemäss Polizeimitteilung kam eine 53-jährige Autofahrerin auf der Haltinger Strasse in einer leichten Linkskurve von der Strasse ab und prallte in einen Strommast. Ersthelfer konnten die schwerverletzte Fahrerin aus dem Auto bergen, ein Hubschrauber flog sie danach in die Uni-Klinik nach Freiburg. Das Auto musste abgeschleppt werden, am Strommast sei laut Polizei kein Schaden entstanden. (mma)

Lörrach: Lastwagen streift beim Fahrstreifenwechsel einen Porsche

Ein Lastwagenfahrer übersah zwischen der Anschlussstelle Autobahn A 98 und der Anschlussstelle Lörrach Haagen am vergangenen Donnerstag einen Porsche, der neben ihm auf der rechten Spur fuhr. Beim Spurwechsel streiften sich die beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand, teilt die Polizei Freiburg mit. (mma)

Lörrach: Brand in Kreditinstitut

Gemäss Bericht der Polizei Freiburg hat eine unbekannte Person in der Nacht auf vergangenen Donnerstag im Foyer eines Kreditinstitutes in der Grabenstrasse dort aufgelegt Prospekte angezündet. Der Brand sei von alleine erloschen, weil die Brandstelle aber bei Eintreffen der Polizei noch warm war, wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Das Sideboard, worauf die angezündeten Prospekte lagen und die Wand dahinter seien beschädigt worden. (mma)

Bad Säckingen: Verdacht auf illegale Prostitution

Gemäss Polizeimitteilung wurde am vergangenen Mittwoch ein Massagesalon in Bad Säckingen durchsucht. Dazu kam es, weil der Verdacht von Ausübung der oder Beihilfe zu verbotener Prostitution bestand. Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und das Polizeipräsidium Freiburg teilt mit, dass bei der richterlich angeordneten Durchsuchung zahlreiche Gegenstände beschlagnahmt werden konnten, «die als Beweismittel in Betracht kommen könnten, darunter auch ein hoher Bargeldbetrag». Die Auswertung dauere noch an. Das Verfahren richte sich gegen insgesamt vier tatverdächtige Frauen im Alter zwischen 52 und 59 Jahren. Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gelte die Unschuldsvermutung. (mma)