Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland

Weil am Rhein: 68-Jähriger vor Einkaufscenter bestohlen

Am Montag, 12. September gegen 18.15 Uhr wollte ein 68-jähriger Mann vor einem Einkaufscenter in der Hauptstrasse in Friedlingen seinen Einkaufswagen versorgen, als er von hinten von einem unbekannten Mann angesprochen und nach Geld für einen Einkaufswagen gefragt wurde. Als sich der 68-Jährige umdrehte, nahm ein zweiter Unbekannte die Tasche des Mannes aus dem Einkaufswagen, und beide Unbekannten flüchteten über die Dreiländerbrücke nach Frankreich. In der Tasche befanden sich unter anderem zwei Paar Schuhe, ein Mobiltelefon sowie ein Taschenmesser. (cal)

Rheinfelden: Motorradfahrer nach Ausweichmanöver schwer verletzt

Am gestrigen Dienstag um kurz nach 6 Uhr fuhr ein 37-jähriger Motorradfahrer auf der Bundesstrasse 316 von Lörrach kommend in Richtung Degerfelden, als in der Linkskurve bei der Sägemühle ein Wildtier die Fahrbahn überquerte. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Motorradfahrer dem Wildtier aus, wobei er stürzte und sich schwer verletzte. Der 37-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt etwa 2'500 Euro. (cal)

Bad Säckingen: Velofahrer kollidiert mit Transporter

Am vergangenen Dienstag gegen 13.20 Uhr ist in Bad Säckingen ein Jugendlicher mit seinem Velo gegen einen Transporter gestossen. Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt, habe der 14-jährige Velofahrer an der Kreuzung Rebbergweg/Ludwig-Heer-Strasse die Vorfahrt des von rechts kommenden Lieferwagens missachtet. Der Velofahrer touchierte den Lieferwagen seitlich und stürzte. Er verletzte sich dabei leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden. Es entstand ein geringer Sachschaden. (cal)

Bad Säckingen: Backwaren im Ofen vergessen - Rauchentwicklung

Am Dienstag um kurz nach 22.30 Uhr wurde die Feuerwehr in Bad Säckingen zu einem Imbiss gerufen, in dessen Inneres zuvor ein leichter Rauch festgestellt wurde. Die Feuerwehr musste sich gewaltsam Zugang zum geschlossenen Imbiss verschaffen, um die Räume zu belüften. Weitere Massnahmen waren nicht notwendig.

Die Ursache des Rauchs waren Backwaren, die im eingeschalteten Ofen vergessen worden waren. Ein Sachschaden entstand lediglich an der aufgebrochenen Tür. Insgesamt waren die Blaulicht-Organisationen mit neun Fahrzeugen im Einsatz. (cal)